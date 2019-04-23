已捐給50國7萬枚眼角膜！「世界之眼」斯里蘭卡　130萬人簽同意書

▲因為篤信佛教中的輪迴與布施，斯里蘭卡人樂於捐贈眼角膜。（圖／達志／示意圖）



實習記者陳妙津／綜合報導

斯里蘭卡因21日連環爆炸案再次引起國際矚目，但很少人知道，該國是全世界眼角膜捐贈最多的國家，堪稱「世界之眼」。斯里蘭卡人相信捐贈器官是種善行，將福澤來世，全國2000萬人口中，包含每任總統在內，共有130萬人簽署捐贈同意書，至今已提供給50多國7萬多枚的眼角膜。

據BBC報導，1958年斯里蘭卡醫學博士哈德遜·席爾瓦（Hudson Silva），目睹不少眼疾病人因缺少眼角膜而失明，於是，他與妻子和母親號召民眾捐贈眼角膜。第二年，哈德森收到第一枚捐贈的眼角膜，他將眼角膜保存在自家的冰箱裡。1960年，他的母親去世。哈德遜將母親的眼角膜捐贈給一位貧窮農民，以實際行動贏得了斯里蘭卡人的心。1961年，哈德遜創建了眼科捐贈協會，成功說服數百萬斯里蘭卡人同意死後捐贈，並與2011年開辦的國際眼庫中心簽約，將捐贈業務更擴大，直到2014當年度時，甚至捐贈了2551個眼角膜給外國患者。

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▲眼角膜因為生病或受傷而損壞時，只能仰賴移植重獲光明。（圖／達志／示意圖）



斯里蘭卡篤信佛教，哈德森也因此藉由佛教故事與教義宣揚捐贈，除了在報紙上撰文呼籲「讓眼眸重生」外，頒發給捐贈者的證書上也印製著「給予重生」的宗教意涵，並時常自己親自搭機用裝滿冰的保溫瓶，將眼角膜運送到各地，不間斷的善行也引起國家注意與幫助。

已經捐贈腎臟的僧侶Kiribathgoda Gnanananda Thero表示，《彌勒菩薩所問本願經》中記載，佛有一前世被稱為「日月明王」，為一位威嚴仁慈的國王，某日出功巡游，遇到一個瞎眼的乞丐，心有不忍，便自挖雙眼送給乞丐，讓對方重見光明，「斯里蘭卡人一代又一代的聽著這些故事長大，所以我們非常贊成將器官捐贈給需要的人」。

學生帕薩蒂亦篤信佛教中的重生與輪迴，她簽下捐贈眼角膜的同意書後說，「如果我這輩子捐了，下輩子視力將會變得更好」。

目前國際眼庫中心已與許多國家眼科醫院簽訂合作備忘錄，將國內捐贈器官持續輸出給需要的病患，尤其以篤信伊斯蘭教的巴基斯坦、埃及等是最主要的接收國，因為穆斯林信仰中，禁止在死亡前後損毀人體。自上世紀50年代末期以來，斯里蘭卡已輸出了7萬多枚眼角膜給全世界50多國患者，並仍在持續增加中。