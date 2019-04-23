逼喝酒又強吻！日企業以權力脅迫學生　「就活性騷擾」犯案連連

記者林瑩真／編譯

在日本，大學生在畢業前一年就會開始參加「就活」（就職活動），就是為了在畢業後迅速步上社會人的軌道，然而，卻有許多企業深知學生弱點，以此性騷擾女大學生，讓「就活性騷」成為日本現今嚴重的社會問題之一。

據《產經新聞》報導，這些企業的員工知道學生們多是抱著「想得到資訊」、「想要成功得到就業機會」心情，因此會強逼處於弱勢立場的學生們接受性騷擾，甚至於發展成性侵的刑事案件。

「我是走過陰影了，但可能也有人的心一生都背負著傷痕。」一名進入了第一志願公司的女孩透露，當時她透過朋友介紹認識這名男員工，但對方卻以「工作忙」為由，將時間地點改到晚上的餐廳，之後又去酒吧續攤，在酒醉的狀態下，不僅強親吻她，還硬逼她跟著回家。

雖然她厭煩對方總是在自誇，非常想回家，但因為對方說要告訴她「就活」採用的權限，讓她覺得沒有辦法浪費這次機會，只好默默承受性騷擾。

▲日本女大生為了工作機會，默默承受性騷擾。（示意圖／CFP）

可怕的是，類似情況並非單例，今年就有許多看上即將畢業的女大學生的犯罪，包括2月一名年輕男社會將就活女大學生帶回自家公寓，強逼猥褻遭到逮捕；3月則有另一名員工強灌女大學生喝酒，酒後性侵她，因此遭到公司解雇，之後也被警方逮捕。

性侵、性騷擾犯罪層出不窮，一名針對性騷擾研究的大阪大學社會學教授牟田和惠指出，近年越來越多「員工與就活學生一對一」來商量的情況，但社會普遍認知性騷擾是不被原諒的，因此學生就活時應該要注意到「一對一」的情況本身就相當奇怪。

為了防止今後不再有「就活性騷」的情況出現，牟田和惠建議，企業人事要把握公司採用的就活活動方式，對於性騷擾的員工要徹底處理，另外，請學生有問題「主動」連繫企業，而不是企業連絡學生，減少對學生不利的狀況。

至於學校方面，牟田和惠建議，校方應該要認知到學生是處於「弱勢立場」，認真改善與企業商討就活的體制，保障學生安全才是最重要的。