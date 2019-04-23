想婚被反對！她冷眼看男友狂刺5刀殺死她爸　蓋上布袋出門打遊戲　

▲ 23歲女子旁觀男友將父親殺死。（圖／達志／示意圖）

國際中心／綜合報導

南韓日前發生一起離譜的命案，一名年輕女子希望與長自己7歲的男朋友結婚，遭到父親反對。男方一氣之下以刀將她的父親刺死，接著便放著屍體不管，2人一起到電子遊樂場開心玩遊戲。慶尚南道昌寧警察署22日依殺害尊親屬罪嫌逮捕這名23歲女子及30歲男性共犯，正展開調查。

根據警方說法，男子涉嫌於19日晚間10時左右，在女子位於昌寧郡的家中，五度以凶器刺向她的66歲老父，致其傷重身亡。女子當時不僅人在現場，20日白天還和男友一起重回家中，將父親遺體裝進麻布袋中。

由於找不到毀屍滅跡的方法，他們便將屍體丟在家中，去餐廳吃飯、去電子遊樂場玩遊戲，過著與平時無異的生活；警方目前正透過監視器影像確認他們案發後的行蹤。

警方在20日晚間近8時接獲死者友人通報，表示苦苦聯絡不上女子父親，隨後在消防當局的協助之下破門而入，便發現死者遺體及凶器，洗衣機裡還有沾上血跡的幾件衣服，於是趕緊聯絡死者家屬。女子接到警方電話時與男友在一起，2人一同出現在案發現場時，反應異常平靜。

警方為確認死者身分展開調查，卻發現2人陳述有許多矛盾之處，察覺事態有異，隨後又在男子外套上發現血跡。原來2人犯案後僅換掉身上部分衣物，而男子並未換穿其他外套。他在警方追問之下承認犯案，2人馬上遭到逮捕。

調查發現，2人皆患有3級智能障礙，以身心障礙者身分，同在一家公司工作，自2018年12月開始交往，因女方父親反對他們結婚，才會憤而犯案。女子則表示，她每個月收入約50萬韓元（約新台幣1.3萬元），全都被父親拿去買酒；父親還經常無視她的男友。