北韓官媒罕見預告！金正恩確定訪俄「首會普丁」　專列要搭20hrs

▲ 金正恩將應普丁邀請，出訪俄羅斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

近來有消息指出，北韓領導人金正恩及俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）4月下旬將在海參崴舉行高峰會談，此前也有人目睹北韓高官前往車站探路。北韓官用媒體《朝中社》今（23）日證實，「應俄羅斯總統閣下普丁的邀請，金正恩同志即將訪問俄國」，且2人將進行會談。

根據南韓《韓聯社》，雖然《朝中社》及北韓人民主要閱讀的《勞動新聞》皆未提及二位元首會晤的地點及時間，但光是在金正恩出發前率先對外預告相關消息就已經相當罕見。

平壤當局上一次預告金正恩行程是在2018年6月新加坡「川金會」以前，他在同年5月底與南韓總統文在寅舉行「文金二會」。《朝中社》隔天除報導峰會結果，也曾提及「為了6月12日將登場的美朝首腦會談……」等內容。

然而，前領導人金正日2002年為出席與俄國的峰會前往海參崴時，《朝鮮中央廣播電台》及《平壤放送廣播電台》皆在5天前便預告他將前往遠東地區訪問的消息；而此次金正恩出訪也可能循此慣例。

已故的金正日曾在2011年出訪布里亞特共和國（Респу́блика Буря́тия）首府烏蘭烏德（Улан-Удэ），與時任俄國總統、現任聯邦總理梅德維傑夫會晤，距今已經過8年。即將登場的峰會除將成為北韓及俄國間睽違8年的元首峰會，也是金正恩與普丁首度會面。

俄國媒體大多預測，二位元首將於24、25日前後於海參崴俄羅斯島遠東聯邦大學舉行會談。《生意人報》22日也援引多名消息人士說法報導，金正恩將搭乘專用綠皮列車，24日抵達海參崴，25日於遠東聯邦大學與普丁會晤。

《生意人報》指出，金正恩專列自平壤開到海參崴預計將耗費20小時，若要趕在24日抵達，23日就會有他啟程的消息傳出；而普丁26日將出席北京一帶一路論壇，應會在25日結束與金正恩的會談後馬上動身。