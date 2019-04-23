被迫離開教室！5歲女童穿洋裝上學　回家「全身換掉」媽氣炸

▲校方人員要哈莫尼換下洋裝。（圖／翻攝自臉書／Emily Stewart）



記者丁維瑀／綜合外電報導

美國明尼蘇達州（Minnesota）5歲女童哈莫尼（Harmony）日前穿著自己喜歡的白色洋裝上學，但她回家後，身上的衣服卻變成一件粉紅色T恤，她的母親詢問怎麼回事，原來是學校有人員認為她需要多穿一點，因此擅自幫她替換衣服。對此，母親非常生氣，指責校方隨意侵犯孩子隱私。

《鏡報》報導，艾米里（Emily Stewart）注意到，女兒要去上學那天，天氣非常好，於是最後穿上一件帶有春天氣息的洋裝，上面有多個黑色的小碎花，「這是她奶奶送她的新衣服，她真的很想穿。」哈莫尼到校後心情也很愉悅，還跟同學在操場玩耍，一邊展示新衣。

不過，艾米里放學去接女兒時，卻看見孩子穿著T恤，她詢問是否發生什麼事情，猜想可能是衣服弄髒了。哈莫尼則回答，學校人員告訴她「你需要隱私」，因此她被迫換裝。

艾米里非常不滿，她表示，「身為一名母親，當有人告訴她需要隱私時，我該怎麼教導女兒去愛惜跟表揚她的身體？」她質疑，「為什麼她的洋裝看起來會不合適？」

據了解，當時哈莫尼被告知要離開教室，她前往保健室，護理師要她「遮住身體」，最後叫她穿上T恤，她告訴母親，「我不知道為什麼，他們說不能穿這件洋裝，這很尷尬。」艾米里則透過臉書寫道，「她才5歲，為何她必須被性別化？」

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▲母女的合照。（圖／翻攝自臉書／Emily Stewart）



事件在臉書持續引起討論，艾米里20日發文帶來好消息，校方已決定更新服裝上的要求，「我很開心看到學校董事會的改變，現階段他們正在制定新的校服政策。」