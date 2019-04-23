到底誰還用它當密碼啦！英國公布10大爛密碼　「123456」又蟬聯冠軍

▲「123456」多次蟬聯爛密碼冠軍。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



國際中心／綜合報導

英國國家網路安全中心（NCSC）分析全球遭到盜取的帳號後，公布了10組最不安全的密碼，除了「123456」永遠蟬連榜首外，歌手、運動隊伍、月份的名字也很常見，甚至連「密碼」（password）也榜上有名。

NCSC的調查指出，「123456」蟬聯多年榜首，共有2320萬個用戶使用了這組密碼，「123456789」的使用人數則有770萬個，而直接以「密碼」（password）作為密碼的人也有超過300萬個。而最常見的運動隊伍密碼，則是英超足球對利物浦（Liverpool），知名樂團「blink182」也是用戶愛用之一。有趣的是，週日（Sunday）是一星期7天中最常被當作密碼的日子，而8月（Auguest）則是大家最愛的月份。

而台灣也有獨特的密碼使用習慣，根據密碼資料庫「Have I been pwned」（HIBP）的統計，「ji32k7au4a83」這組密碼在資料庫中出現141次，這才發現原來「ji32k7au4a83」就是在英文鍵盤上用注音符號輸入法打出「我的密碼」。另外包含「我愛你」的「ji394su3」就被使用了2萬1709次，而「密碼」的「au4a83」也被使用了1495次。

不過資安專家建議，在密碼中使用三個「隨機但容易記住」的詞，就能有效降低帳戶被盜用的風險，「任何人都不應該用一些可以被猜到的東西來保護敏感資料，比如他們的名字、當地足球隊或最喜歡的樂團。」

NCSC統計10大最爛密碼

123456

123456789

qwerty

password

111111

12345678

abc123

1234567

password1

12345

