斯里蘭卡炸彈客影像曝！背大後背包冷靜走進教堂　倖存者：還摸我孫女的頭

▲炸彈客背著大包包走向教堂。（圖／翻攝自YouTube／TopViral Videos）



國際中心／綜合報導

斯里蘭卡21日發生連續爆炸案，兇手選擇在教堂、飯店等人群聚集的地方引爆炸彈，造成至少290人死亡。最新的自殺炸彈客影像也曝光，影片中一名揹著黑色大包包穿著簡單的男子，一派輕鬆地走入內貢博（Negombo）的St Sebastian教堂。倖存者指出，這名炸彈客走進教堂時，還摸了摸他孫女的頭，完全無法察覺他正準備引爆炸彈。

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▲炸彈客穿越人群走進教堂。（圖／翻攝自YouTube／TopViral Videos）



幸運生還的費爾南多（Dilip Fernando）說，「彌撒結束後，我的家人看到一個非常年輕且無害的男子走進教堂，他還摸了摸我孫女的頭。」這段由印度《TV9》獲得的監視器畫面顯示，這名自殺炸彈客揹著黑色大背包，輕鬆地穿過人群，晃進滿是祈禱信徒的教堂後，隨即引爆炸彈，據統計，聖賽巴斯提安教堂的爆炸共釀67人死亡。斯里蘭卡政府表示，在調查結束前，不會對畫面做出解釋。

自殺炸彈總共攻擊了斯里蘭卡首都可倫坡的香格里拉豪華飯店（Shangri-La Hotel）、肉桂大飯店（Cinnamon Grand Hotel）、金斯伯里大飯店（Kingsbury Hotel）以及近郊的Kochikade、St Sebastian及Batticaloa等三處教堂。這也是斯里蘭卡10年前內戰結束後，最嚴重的一次死亡攻擊。

國防部長盧萬（Ruwan Wijewardene）表示，已經逮捕13名有關嫌疑人。斯里蘭卡政府也將兇手指向當地極端團體「National Thowheeth Jama'ath」（NTJ），但仍懷疑有其他國際組織支持，縣在當地已全面封鎖社群媒體，嚴防假消息流竄，並實施宵禁。

▼另一處小貨車爆炸的監視器畫面也曝光。

