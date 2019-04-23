令和時代出國去哪玩？　「台灣」是日本男女心中的首選

▲令和時代即將到來，4月末到5月初的10天黃金週假期是海外旅遊的好選擇之一。（圖／記者謝婷婷攝）

國際中心／綜合報導

日本經營綜合旅遊的平台Airtrip近日針對即將來臨的令和新時代，進行一項「想要的海外、國內旅遊地排名」調查。結果顯示，不論男女，最想去的旅遊地第一名是台灣，都占了10%以上，除了能感受歷史文化，美食與台式按摩更是一大享受。相比「平成時代」，台灣從第三名上升到第一名，可見人們對台灣的關注度明顯上升。

Airtrip針對898名10歲到70多歲的日本男女，於4月4日至7日進行網路問卷調查，在男性的調查中，首選是台灣，占了10.4％，其次分別是夏威夷和美國，各占8.6％和6.2％。而女性方面，第一名仍然是台灣，高達11％、第二名夏威夷10.3％、第三名西班牙5.3％。台灣和夏威夷都成為日本男女性最想去的海外旅遊地的前兩名。

有一名60歲男性表示，對台灣相當熟悉，不論來多少次都不會無聊，而且食物也很合胃口。另外一名40多歲的男性認為，雖然台灣也使用獨立的年號，但日本人最感親切的還是台灣。有位40多歲女性表示，想要來台灣感受歷史氣息，還有女性想要來台享受美食與台式按摩。

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▲ 阿里山不但有原住民文化，還可以享受森林生態之旅。（圖／記者翁伊森翻攝）

有趣的是，去年12月也做了一個關於平成時代，最想去的國內外旅遊的網路問卷調查，台灣還只是第三名，在短短4個月內，日本人對於台灣的關注度有明顯的上升。但在有過海外旅遊10次以上經驗的人中，台灣仍是想要旅遊的國家的第一名。

日本明仁天皇將於4月30日退位，皇太子德仁5月1日即位為新天皇，新年號「令和」即將開始。今年為配合皇位繼承，加上5月3日憲法紀念日、5月4日綠之日、5月5日兒童節，4月末到5月初總共有10天的連假，也是1948年實施國定假日以來，連休最多天的一次。對於這個黃金週假期，日本業者也推出許多新商品來迎接令和新時代。