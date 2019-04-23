北京不開心！美國恢復伊朗石油制裁　耿爽：所有交易合法合理

記者張方瑀／編譯

白宮22日宣布擴大對伊朗石油出口的制裁範圍，取消去年給予8個國家的豁免權，所有國家必須在5月2日起尋找替代油源。身為伊朗最大石油進口國，中國大陸對此相當不滿，批評美國單方面的制裁，並強調中國與伊朗的石油交易合法也合理。

中國大陸外交部發言人耿爽22日也在記者會上表示，中方一貫反對美方實施單邊制裁，以及所謂的「長臂管轄權」（Long-arm jurisdiction），並強調，「我們與伊朗的合作是公開、透明、合法和合法的，因此應該得到尊重。」除此之外，土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）也反對美國提出的單邊制裁，也拒絕由外國來控制其與鄰國的關係。

▲中國大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，川普政府決定擴大對伊朗最大經濟來源的施壓力道，來喝止伊朗對盟國與東地區的威脅行動，並強調，在5月的期限過後，繼續從伊朗購買原油的國家將面對後果，「我們已經明確表示，如果你不遵守這一規定，將會受到制裁。」

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▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透社）



石油價格資訊服務（The Oil Price Information Service) 全球能源分析負責人克洛薩（Tom Kloza）分析指出，制裁可能會對這兩個國家產生重大後果，尤其是在短時間內必須找到替代能源。克洛薩形容，美國這項舉動非常具有破壞性，但他也認為，「中國不太可能完全停止從伊朗進口石油。」印度能源顧問公司Trifecta主管杰亞克（Sukrit Vijayakar）則表示，中國應該會從俄羅斯與沙烏地阿拉伯進口石油，輕鬆填補這一缺口。

美國決定取消制裁豁免令也導致國際油價持續飆漲，22日美國油價漲幅達3%，布倫特原油（Brent Crude）價格也飙升3.4%，自去年11月初以來首次達到每桶74美元。