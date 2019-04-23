6.3強震襲呂宋釀11死！克拉克機場關閉　4層樓超市倒塌30人下落不明

▲四層樓超市遭震垮，至少30人生死未卜。（圖／翻攝自Twitter／@philredcross）

國際中心／綜合報導

菲律賓呂宋島22日下午發生規模6.3強震，導致中部班巴加省（Pampanga）的波拉克市（Porac）一家四層樓高的超市倒塌，目前已發現5具遺體，仍有30人失蹤受困，警消正全力搜救中。據《半島電視台》報導，死亡人數已攀升至11人。

菲律賓CNN報導指出，這間位在波拉克市的超市不敵強震倒塌，有至少30名員工與客人受困其中，救難人員正集中搜索建築物中間，截至23日上午，已經有7人獲救，但隨著時間流逝，死亡人數恐再攀升。菲律賓通訊社（Philippine News Agency）報導指出，在首波地震襲擊後，又陸續發生至少52次有感餘震，曝光的畫面顯示，強烈搖晃導致大量的水，從住宅的頂樓游泳池傾瀉而下，而大樓內的上班族也紛紛逃到街上避難。

菲律賓交通部則公告，位在呂宋島的克拉克國際機場（Clark International Airport）也在地震中受損，機場內天花板掉落，導致7人受傷，幸送醫後無大礙，但機場目前也暫時停止營運。宿霧太平洋航空（Cebu Pacific Air）率先宣布取消原定22日晚間的航班，受影響的旅客可以全額退費。

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▲救難人員派出搜救犬協助。（圖／路透）



這起地震也導致菲律賓多間歷史悠久的教堂受損，住在波拉克市的莫拉雷加神父（Father Roland Moraleja）表示，當地的亞歷山大教堂內有個建於18世紀的鐘樓在地震中倒塌，不過幸好當時聚集在教堂內進行復活節禮拜的信徒，並未受到嚴重傷害。

▼許多百年教堂在地震中受損。（圖／路透）

