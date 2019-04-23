「10年最慘」斯里蘭卡9起爆炸310死...教堂飯店遭血洗！重點一次看

記者錢玉紘／綜合報導

斯里蘭卡在復活節當天經歷了10年來傷亡最慘重的暴力攻擊，21日早上開始，一連8起爆炸事件共造成至少310人喪命，超過500人受傷，其中許多人是前往教堂進行彌撒的教徒，或是外籍旅客。目前雖然還沒有任何團體宣稱犯案，但政府將矛頭指向當地的伊斯蘭激進團體「國家一神教組織」（National Thowheeth Jama'ath ，NTJ）。



23日上午，一名當地警方告訴CNN，已經有310人因為連續爆炸案喪命，且還可能繼續增加。政府也宣布，自23日午夜起，全國進入緊急狀態，警方和軍方都能獲得龐大權力，無須法院命令就可以拘留或審問任何對象，而全國各地也在今日舉行哀悼儀式。

台灣外交部則表示，經過我駐印度清奈辦事處兼轄斯里蘭卡初步掌握，我國並無旅行團在當地旅遊，也暫無我台商僑民等受困或傷亡的情形，僅有1國人在案發疏散時，因赤腳逃出而遭碎玻璃割傷。

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▲家屬在教堂外痛哭。（圖／路透）

教堂、大飯店復活節遭血洗：事件發生經過

爆炸攻擊主要發生地點為斯里蘭卡的經濟首都可倫坡（Colombo），當地時間21日早上8點45分，也就是復活節的早上，聖安東尼聖壇（St Anthony’s Shrine）、香格里拉酒店（Shangri-La）以及金斯伯里酒店（Kingsbury）發生爆炸，大約5分鐘之後，不遠的肉桂樹大酒店（Cinnamon Grand）也傳出爆炸聲響，因此許多罹難者都是來度假的外籍旅客，在吃早餐的時候不幸喪命。

同一時間，可倫坡北部的內貢博也發生爆炸，地點為聖賽巴斯提安天主教堂（St Sebastian’s Catholic church），估計大約有50名教徒罹難。

早上9點05分時，東岸的城市巴提卡洛亞（Batticaloa）也發生爆炸，同樣是針對參與復活節彌撒的信徒，地點在席昂福音教會（Zion evangelical church），當地醫院在一小時內就接收了超過300名傷患。

▲聖安東尼聖壇，爆炸後內部多處損毀。（圖／路透）

接著到了下午1點45分，可倫坡近郊城市德瓦拉（Dehiwala）的一處民宿再度傳出爆炸聲響；下午2點15分，另一起爆炸發生在一棟民宅內。據了解，這兩起爆炸是歹徒在逃離警方追緝時所引起的。

到了22日下午，警方又在可倫坡的一處主要公車站尋獲87個引爆裝置。另外，在前一天發生爆炸的聖安東尼聖壇內，拆彈小組發現可疑物品前往拆除時，附近的一輛廂型車突然發生爆炸，民眾立即被疏散，幸好22日的爆炸沒有再造成傷亡。

警方初步估計，至少有6起爆炸是由自殺炸彈客造成的。





▲內貢博聖賽巴斯提安教堂內的耶穌雕像染血。



電視名廚、小學生到富二代：爆炸中的罹難者



大部分的罹難者皆為斯里蘭卡當地人，另外大約有30名外籍人士。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）已確認有數名美國人罹難消息，其中一人是來自華盛頓特區的5年級小學生佐伊薩（Kieran Shafritz de Zoysa）。

另外，至少有8名英國公民死於爆炸中，包含大曼徹斯特消防局的退休指揮官比利（Billy Harrop）和妻子莎莉（Sally）；另一名英國人班（Ben Nicholson）帶著一家四口出門度假，沒想老婆愛妮塔（Anita）和一雙兒女都死於爆炸中。



丹麥時裝公司（Bestseller）行政總裁、丹麥首富波爾森（Anders Holch Povlsen）一家人當時也在斯里蘭卡度假，公司已經確認，波爾森的三個孩子因爆炸喪命，大女兒才剛在IG上貼出弟妹在海邊的照片，沒想到成為最後合照。

▲波爾森的孩子罹難。（圖／翻攝自IG）

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其他已確認的外籍旅客包含一名葡萄牙男性、兩名土耳其工程師、一對來自澳洲的母女、至少8名印度人、兩名中國遊客，還有來自孟加拉、法國、日本、荷蘭、沙烏地阿拉伯、西班牙等地的旅客。



斯里蘭卡當地的電視名廚馬亞鄧恩（Shantha Mayadunne）當時正在香格里拉酒店內享用早餐，女兒瑪雅杜姆（Nilanga Mayadume）還在臉書上PO出合照，沒想到馬亞鄧恩和女兒之後都死在爆炸中。

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嫌犯是誰？動機為何？



此次爆炸案明顯是針對教堂以及觀光客，外界推測動機應宗教仇恨有關，斯里蘭卡的主要宗教為佛教，大約佔總人口數的70%，其次為印度教和伊斯蘭教，分別占了12.6%和9.7%，天主教或基督教人口對較少，只占大約7%，大部分都住在斯里蘭卡北部和西部沿海。



到目前為止，仍沒有任何團體宣稱犯案。內閣大臣賽那拉（Rajitha Senaratne）表示，政府認為兇手是當地的極端團體「國家一神教組織」（National Thowheeth Jama'ath ，NTJ），但是NTJ的組織規模並不大，因此推斷背後必定有國際團體的援助，目前還在徹查中，「這麼小的組織不太可能獨自引發這些爆炸攻擊，我們正在調查他們如何在本地製造自殺炸彈的。」

▲斯里蘭卡炸彈客身影曝光。（圖／翻攝自YouTube／TopViral Videos）

NTJ是從另一個當地伊斯蘭團體「斯里蘭卡一神教組織」（Sri Lanka Thowheed Jamath，SLTJ）分支出來的。2016年時，佛教極端組織「武道巴拉賽納」（Bodu Bala Sena，BBS）的領袖那那賽拉（Galagodaatte Gnanasara）放話，要求SLTJ的秘書拉齊克（Abdul Razik）必須被逮捕，否則就會發動「血洗攻擊」，不過之後那那賽拉因為恐嚇而捕入獄。



而這次爆炸案發生之後，SLTJ強力否認與NTJ有任何關連，並表示他們極度反對該團體的作為，譴責爆炸攻擊。NTJ原先只是一個小團體，去年12月開始在該國中部的凱格勒（Kegalle）大肆毀壞佛像，受到國際關注，之後便常有「聖戰士」在網路上發布具有煽動性的短片。

截至目前，斯里蘭卡政府已經逮捕了40名可能的嫌犯，正在進行審問，全部都是斯里蘭卡當地人。

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10天前就收到消息？政府坦承無適當應對

《紐約時報》報導，副檢察長達薩納亞克（Priyalal Dassanayake）在11日曾致函政府官員，信中寫道，「應該指示全部人員嚴格關注本報告，並要求你職權範圍下的關鍵人物與地點，保持額外的警惕」。

這封信中還標註了國外官方情報員的身分，並確認激進團體NTJ打算發動攻擊，「該團體為其成員下令，主張殺害『非信徒』來傳播伊斯蘭教」。不過，總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）強調，他沒有得到通知，但仍下令調查，為何沒有採取足夠的預防措施。

內閣大臣賽那拉則在23日承認，政府的確沒有對警告採取適當的措施，他們有看到警告，也得知部分細節，「我們真的非常非常抱歉，作為政府，我們必須向所有受影響的家庭與機構道歉，所有家屬都會得到應有的賠償，教堂和飯店也會重建」。

「印度洋珍珠」變調：10年來死傷最慘重攻擊

這起爆炸案是斯里蘭卡內戰10年前結束以來，傷亡最慘的一次。內戰發生於1983年到2009年期間，當時泰米爾伊拉姆猛虎解放組織（Liberation Tigers of Tamil Eelam）發動過多場恐怖攻擊，光在2006年，就有371人因為恐怖攻擊喪命。



自從戰爭結束後，斯里蘭卡迎來了10年的和平，並成為新興的熱門觀光、度蜜月景點，經濟也靠著旅遊業逐漸復甦，甚至被選為2019年最適合旅遊的國家，但一切都在可怕的爆炸案後變了調。

斯里蘭卡政府形容，這是一種「全新型態的恐怖攻擊」，外媒形容，這是自美國911事件之後死傷最慘重的恐攻之一。

▼民眾在教堂外獻花、點蠟燭致意。（圖／路透）



