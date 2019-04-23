貿易戰只是第一個戰場　BBC：中美繼續爭「技術領頭羊」

▲貿易戰尚未結束，中美又在科技領域開啟新戰場。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合外電報導

BBC報導，中美貿易協議如果真的有結果，不太可能結束兩大經濟體的紛爭，如今，中美之間的競爭已經超越了貿易層面，而是兩種不同世界觀的權力鬥爭。有專家認為，中美的地緣競爭變得更明確，雙方都想建立自己是世界技術領頭羊的形象，「我們進入一種新的常態。」

報導指出，中美若在貿易協議達成共識，也不太可能終結這兩個國家的競爭，兩者之間的對抗行為只會進一步擴大，變得更難以解決。政治風險諮詢公司「歐亞集團」（Eurasia Group）亞洲區主任赫爾森（Michael Hirson）表示，中美權力鬥爭的過程中，貿易協議只能暫緩緊張，影響有限。

有分析認為，中美競爭下一步聚焦的是「關鍵技術」，雙方都想在科技領域拔得頭籌；在近幾個月的中美貿易談判中，強迫技術轉讓一直是核心問題。全球貿易諮詢機構韓禮士基金會（Hinrich Foundation）研究員奧爾森（Stephen Olson）說，「每個國家現在都有正確認知，他們的繁榮、財富、經濟與軍事安全，都跟保持技術優勢有所連結。」

外界認為，中美的技術戰爭早已開始，中國科技巨頭華為（Huawei）就處於風暴中心。美國限制聯邦機構使用華為產品，也鼓勵其他盟友採取相同行為；澳洲與紐西蘭都決定，下一代5G網路中不要使用華為設備。

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▲華為遭到美國封殺。（圖／路透）



華為對此展開反擊，在《華爾街日報》（Wall Street Journal）刊登整版廣告，告訴美國讀者，「不要相信你聽到的一切。」赫爾森說，在中美的緊張局勢中，「冷戰」一詞被過度使用，但要形容這種科技競爭時，這個詞代表的意義越來越精確。

報導指出，中國在全球的影響力增加，一帶一路、中國製造2015等項目的擴大，使得美國越來越擔憂。美國副總統潘斯（Mike Pence）去年10月發表演說，形容中國選擇「經濟侵略」而不是開放經濟。

控制風險諮詢公司中國分析主任吉爾霍姆（Andrew Gilholm）認為，過去幾年內，中國的野心越來越明確，因此沒人會設想中國將遵循西方「自由民主」的模式，中國也不會像人們先前所希望的那樣，可以與世界市場經濟互相融合。

隨著美中技術上的競爭，分析家猜測，美國會使用「非關稅」的方法抗衡中國，包括限制中國對美國的投資，限制美公司對中國出口技術，以及進一步對中國企業施壓。

奧爾森認為，中美可以在部分領域充分合作，達成互利關係，但也能在其他地方設置障礙，特別是涉及技術層面時，「華為是否能用明顯的方式，參加在美國的5G網路建設？似乎不太可行。」