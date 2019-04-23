英王室路易王子1歲了！超Q照曝光　「兩顆小白牙」激似哥姊萌翻

▲小王子笑起來超級可愛。（圖／翻攝自推特／@KensingtonRoyal）

記者錢玉紘／綜合報導

英國王室威廉王子和凱特王妃的小兒子路易王子今天滿周歲了，官方也是出遊媽媽凱特親自拍攝的幾張萌照，可以看到路易王子已經長出兩顆小白牙，笑得很開心，萌翻全球網友，更有許多人覺得，長得跟哥哥喬治以及姊姊夏綠蒂非常相似，笑稱「基因超強大」。



4月23日就是路易王子的一歲生日，王室在前一日釋出一系列萌照，由媽媽凱特親自拍攝，地點在諾福克郡（Norfolk）的安默堡（Anmer Hall），也就是威廉與凱特一家人住的地方。路易王子坐在草地上，笑得很開心，一頭金髮也長出了不少，笑的時候還可以看到他露出兩顆小小的牙齒。

可愛的照片獲得全球網友的喜愛，上一次路易王子有公開照片已是去年7月的事了，當時他出席受洗典禮，還是個抱在懷中的小寶寶，現在明顯已經長大了不少。

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許多網友也演出，威廉王子一家三個孩子都長得非常相似，「從來沒看過長那麼像的兄弟耶」、「路易很像喬治王子和夏綠蒂公主的合體」、「那個胖嘟嘟臉頰和小小手真的太可愛了」、「長得和凱特也很像」。

英國王室近來喜事不斷，女王伊麗莎白二世才剛於21日度過她93歲的生日，接下來，哈利王子以及梅根的第一個孩子預計會在4月底到5月初之間出生，喬治王子和弟妹們將迎來小表弟或小表妹，但目前還不知道孩子的性別，不過據了解，梅根生完孩子後並不會像凱特一樣在醫院外亮相。