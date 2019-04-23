持續鎖臉書！斯里蘭卡與社群媒體早有糾葛　憂假消息擴大仇恨

▲斯里蘭卡爆炸，罹難者遺體被抬出。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

斯里蘭卡21日發生連環爆炸案，造成至少310人死亡，當局持續封鎖多個社群媒體，包括臉書、WhatsApp、Instagram與YouTube等平台。該國總統顧問達薩納雅克（Harindra Dassanayake）擔心，上述平台會傳遞仇恨言論或假消息，將進一步導致更多暴力事件。

《紐約時報》報導，根據網路監測團體網站，斯里蘭卡的用戶無法使用YouTube、IG、臉書、Snapchat與Viber。事實上，斯里蘭卡官方與社群媒體一直有著複雜的關係，有人就認為多年內戰結束後，這些平台帶來了民主思想；但也有人指責這加劇了種族仇恨。

早在去年，斯里蘭卡官方就短暫封鎖過社群媒體，當時臉書上不斷廣傳謠言，有用戶鼓吹反穆斯林的活動，當局反覆警告臉書，這些貼文可能導致暴力；然而，臉書未能立刻回應，直到斯里蘭卡政府直接關閉權限。

其他國家也有類似經驗，印度2012年封鎖臉書，當時有多個假消息流傳，去年連WhatsApp也出現許多謠言，甚至引發襲擊事件。不過，斯里蘭卡這次動作仍不太尋常，臉書還沒出現過多假消息前就被禁止，顯示出當局十分擔心社群媒體會加深緊張，也不再信任這些平台會負責。

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▲群眾在教堂外放置玫瑰花致哀。（圖／路透）



CNN指出，仍有一些斯里蘭卡用戶透過虛擬私人網路上網，試圖接觸社群媒體。臉書發言人21日則表示，公司一直支持斯里蘭卡的執法，也在確認違反政策的內容，「我們注意到政府暫時封鎖社群媒體平台的聲明。人們憑靠我們的服務與他們的摯愛溝通，在這悲傷的時刻，我們致力於維持服務並幫助社區與國家。」

國際性網站「全球之聲」（Global Voices）執行董事西格爾（Ivan Sigal）表示，如果是在幾年前，封鎖社群媒體的舉動會被視為一種蠻橫的審查，「現在，我們認為這是保護我們免於威脅的基本責任。」他透過推特形容，臉書已失去秩序。

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