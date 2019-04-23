11歲女童刷完牙「我不能呼吸」嘴唇發紫亡　媽泣：我害了她！

▲丹尼斯。（圖／翻攝自gofundme）



國際中心／綜合報導

美國加州11歲女童丹尼斯（Denise Saldate）對乳製品有嚴重過敏反應，她的父母平時都會嚴格檢查家中的食品標籤，然而，她卻在一次刷完牙後死亡。雙親後來才發現，牙膏含有牛乳蛋白質，心情相當悲痛。

母親莫尼克（Monique Altamirano）告訴《過敏性生活》雜誌（Allergic Living），由於深知女兒對乳製品過敏，她與丈夫總是會查看食品成分，但她沒想到要檢查牙膏，裡面含有牛奶衍生的蛋白質成分，即使用了腎上腺素針與吸入劑，孩子最終仍不幸死亡。

丹尼斯本月去世後，她的故事在社群媒體引起廣大討論，她的叔叔設立募款頁面，希望能幫助這家人負擔葬禮費用，已超過最初1萬美元（約台幣30萬元）的目標。

CNN報導，全國兒童醫院（Nationwide Children's Hospital）兒科過敏專家兼副教授斯圖斯（David Stukus）表示，這起案例非常罕見，他負責處理兒童過敏的問題邁入13年，卻是他首次聽到這樣的事件。

根據莫尼克的說法，女兒使用的牙膏由牙醫指定。斯圖斯認為，此次罕見的死亡事件能夠提醒其他父母，食物過敏可以引起非常嚴重的反應，必須與其他照顧者認真溝通，同時要仔細檢查食品標籤，並隨時備妥腎上腺素。

斯圖斯補充，事實上，很多因食物過敏而死亡的兒童或青年，他們患有氣喘等潛在疾病，這些反應會讓情況更加嚴重，加上沒有立刻使用腎上腺素，最終造成憾事。

莫尼克受訪時曾形容，丹尼斯是她生命的陽光，也是家裡4個姐妹中最小的孩子。女兒4日看完牙醫後，她並沒有想到牙膏可能會引起過敏，她哭著表示「我覺得我害了她！」

丹尼斯4日晚間用新牙膏刷牙，她15歲的姐姐當時也在浴室，她刷牙後立刻開始哭泣，接著跑到媽媽的房間求助。莫尼克回憶，女兒的嘴唇發紫，她立刻撥打911，還用氣喘專用的吸入器，可是女兒只是說「媽媽，我無法呼吸」。