郭台銘參選總統是「有趣發展」　白宮前官員：美應確定立場

▲郭台銘宣布參選，引發許多關注。（圖／記者林敬旻攝）

國際中心／綜合報導

鴻海董事長郭台銘日前宣布參與國民黨內總統大選初選，引起國內外關注。美國白宮國安會前亞洲事務資深主任韋德寧（Dennis Wilder）就指出，郭台銘決定要選總統是個「有趣的發展」。另外，美方也應在多項有關台灣的議題上，確定其立場。



華府智庫「布魯金斯研究院」於當地時間22日舉辦有關美中關係的論壇，《聯合報》報導，與會者包含韋德寧、美國防部前亞太事務助理部長施大偉（David Shear）等人。在被問及郭選總統一事時，施大偉僅表示對台灣內部政治情況不熟悉，無法多做評論。

韋德寧則提到，郭台銘參選確實是非常有趣的發展，不過他並不清楚郭台銘和美國總統川普的關係有多密切，無法預測川普對於郭參選總統的看法。他認為，明年台灣將要選舉，勢必會成更重要的議題，許多與台灣有關的事務會引起各界的關注，美方必須要做出一些決定，像是是否賣給台灣先進戰機，也要進一步確定美方在這些議題的立場。

郭台銘的參選引起許多外媒關注，且同為商人出身，與美國總統的選舉歷程相似，常被拿來比較。美國財星雜誌就發表一篇題為「台灣的川普？」（Taiwan's Trump?）文章，內容提到，由於鴻海在大陸多個省市設有工廠，若郭台銘真的參選的話，將面臨利益衝突，「在政治領域，這些成就可能證明是負債，而不是資產。」

CNN的分析文章則以《女神啟發了台灣億萬富翁走上川普之路》（A goddess inspired a Taiwanese billionaire to follow Trump's example）為題，內文提到，學者認為，鑒於富士康在中國的經濟地位，以及郭個人的政治理念，郭難以和其公司或資產脫離，就如同川普一樣。