「甜蜜勾手入房」女大生控劉強東性侵…求償155萬！3千萬人看影片秒懂了

記者楊絡懸／綜合外電報導

中國億萬富豪、京東集團執行長劉強東日前爆出在美國涉嫌性侵女大學生，受害者與警方的錄音對話指他性折磨女方長達4小時，刑事方面最終以證據不足不起訴；女大生16日提出民事訴訟，求償5萬美元（約新台幣155萬元），如今竟有最新影片在微博上曝光，畫面可見女方疑似晚宴後未呈現醉態，其行為舉止也與劉強東親密，和起訴書內容衝突，引起網友蓋萬樓正反討論，影片也至少播放3300萬次。

▲中國億萬富豪、京東集團執行長劉強東捲入性侵案。（圖／CFP）

根據女大生在美國控告劉強東性侵案起訴書，內容指劉強東透過深圳宏兆企業集團董事長姚其湧與其助理聯繫，讓她在不知情的情況下，參加了去年8月30日與中國重要人士的「商務社交晚宴」，期間也在姚其湧的牽引下被安排坐在劉強東的旁邊；而宴會過程中，同桌的與會人士和劉強東頻頻對女大生勸酒，要她「乾杯」、「喝光」，於是她喝醉了，最後與劉強東和其助理一同坐車離開，而她也指自己在車上時就已遭劉強東猥褻。

然而，根據微博帳號「明州事記」公布的「劉強東明州案晚宴視頻曝光，女方未醉酒主動跟隨」影片中，疑似為當事女大生的女子坐在餐桌，她與劉強東之間相隔了2個位置，而字幕上也註記，「當晚餐廳聚餐，兩人並非始終坐在一起；兩人各自與別人交談，女士並未醉酒；劉強東與眾人起身離開，並未與女士溝通。」之後，畫面可見女大生見劉強東等人離開後也主動跟隨。當劉強東獨自走出餐廳，女大生則在門口協助開門，最後主動跟上。

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▲▼女大生與劉強東晚宴的情形。（圖／翻攝自「明州事記」微博）

「明州事記」公布第二段影片「仙人跳實錘？明州案公寓視頻曝光女方舉止親密主動邀請劉強東進入​」，影片內容指，到了公寓大樓門口，女大生刷卡請劉強東及其助理進入，並請劉強東進入電梯。在兩人單獨換乘電梯、走上樓梯的過程中，明顯可見女大生手勾著劉強東隨行，在電梯內主動按下樓層；當電梯大門開啟時，女大生作出邀請的手勢，接著把手勾在劉強東的手臂上，挽著劉強東走到房間，並主動開門讓他進入。

這兩部影片僅記錄女大生和劉強東在外的互動，沒有明確指出兩人更私密的過程，然而與起訴書內容相比，她原先指控晚宴後遭帶回的地點是「劉強東的酒店」，並且在過程中和劉強東發生激烈的肢體衝突；但透過畫面卻可見女大生多次以手勢引導劉強東方向，並且有手挽住劉強東手臂的舉動。影片最後，當兩人開啟房門，更是女大生先行進入房間，與起訴書內容貌似不符合。

▲女大生與劉強東進入酒店的互動畫面曝光。（圖／翻攝自「明州事記」微博）

影片畫面曝光，網友們紛紛留言正反議論：「視頻太短了，要看全部的。想看看，到底是否灌酒了」、「強子這次真被人害了。支持大強子」、「你劉強東還帶著助理，一個有婦之夫，一個孩子的父親，一個上市公司的董事長，竟然能被一個小姑娘給仙人跳了」、「只看這個證據（前提是這個沒偽造），劉強東貌似有點醉了，這位女士看上去滿清醒的，而且是主動跟隨劉強東出去的」。

網友在第二段影片也表示：「很明顯主動拉的啊，起訴書不是說多次警告劉強東離開嗎」、「再次證明了美國警方做出的不認定是性侵案的結果是比較真實的」、「劉強東全程手插口袋沒有其它動作」、「事到如今，還有女權們各種狡辯，請去看看起訴書，再來看看這個視頻」、「這視頻和是否性侵關係不大，但能看出這女的至少說了很多的謊話」。

不過也有網友支持女大生：「視頻都是選擇性播放，甚至剪輯曲意的，看看熱鬧即可。相信法律會給出最終的正確的裁決」、「如果京東能拿到這些視頻，為啥不反訴女主」、「哪裡看得出來主動追上」、「這兩段視頻大家不用太當回事。飯館裡的視頻是剪輯過的，都是對女生不利的影像，宿舍的監控也是如此」、「我覺得所謂的舉止親密，是搞好接待那種親密，而不是要上床那種親密」、「女方做出很符合禮儀的攤手向外邀請手勢，邀請劉進電梯。如果是要回家上床，女方應該不會一副『領導您這邊請』的姿態」。

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