與妻子怒吵！鬼父射太陽穴失敗　改拿散彈槍「射爆2歲兒稚臉」

▲葛蘭斯（Michael Christopher Glance）拿槍射爆2歲兒子。（圖／翻攝自gofundme、推特）

國際中心／綜合報導

美國密西根州一名32歲男子葛蘭斯（Michael Christopher Glance）16日和妻子發生激烈的爭吵後，情緒激動下竟然拿手槍朝2歲兒子的太陽穴扣下扳機，雖然當時手槍故障而沒有擊發出子彈，但他竟然還拿出散彈槍朝兒子的臉部全面射擊，造成兒子的臉部和手部重創，現在仍在醫院搶救中。

根據美國「福斯新聞」報導，葛蘭斯和妻子妮蔻（Nicole McCarthy）在家中發生激烈爭吵，沒想到他一氣之下，竟然持槍朝兒子的太陽穴並扣動扳機，怒嗆說要在老婆的面前直接轟斃兒子，但他試了幾次後手槍卻故障，沒有成功射擊出去。

妮蔻趕緊抱兒子上車逃跑，就在她把兒子固定在座位上時，葛蘭斯竟然拿著散彈槍衝出來，直接朝兒子的臉上射爆，導致兒子一半的臉被射成重傷；當他再瞄準妮蔻的臉準備開槍時，這時散彈槍故障，妮蔻沒事，而他就迅速逃離現場。

葛蘭斯的兒子臉部和手臂都重傷，多次搶救後終於保住了性命，他仍住院觀察中，醫師表示，當他身體逐漸恢復的同時，內心也很有可能已經受創。許多人也都為他祈禱，並為他募款醫藥費。而行凶的葛蘭斯已經被逮捕，正面臨意圖謀殺等多項重罪指控，5月1日將出庭審理。