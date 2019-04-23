小學姊妹慘被退學...只因「生父不同人」！校方批：媽媽通姦

▲美國姊妹因為家庭因素遭退學，校方還批媽媽通姦。（圖／翻攝自ohio.com）

記者錢玉紘／綜合報導

美國俄亥俄州的未婚單親媽媽葛蘭特（Summer Grant）指控，當地的一所私立基督教小學把她的兩個女兒開除，原因竟是因為兩個女孩有不同的爸爸，證明媽媽「通姦」，她氣得公布與校方人員的對話。校方則回應，孩子入學時加州要簽署協議，遵守「與基督的共同約定」，遵從家庭規範。

葛蘭特在臉書尚將這件事曝光，她提到，當地的教堂山基督教小學（Chapel Hill Christian School）將她的兩個女兒開除，先前，她的大女兒蘇瑪拉瑞（Summara-Rayn）跟校車司機起了衝突，當時警察還介入處理，之後兩個女兒都在學期結束30天前遭到退學。

葛蘭特到學校和教職員威爾森（John Wilson）理論，她問道女兒被退學是否跟小車事件有關，對方回答沒有，「他對我說，事實上校車事件只是顯現出妳的其中一個問題」。校方告訴她，女兒們會被趕出學校都是因為她本人犯了「通姦罪」。

去年，葛蘭特就曾經因為申請獎學金被學校刁難，她提到，當時威爾森就不斷詢問家中的狀況，以及女兒們的父親，並問「妳這樣如何讓家中維持聖經式的道德生活」。她提到，重點不是有沒有拿獎學金，「感覺像是在審判我有沒有正確地活著，當時的對話讓人感覺很不舒服，但我還是撐過去了，因為我真的希望我的女兒們能上學」。



沒想到後來女兒們還是因為家庭狀況被退學，葛蘭特公布了和校方對話的錄音檔，並在臉書上表示，雖然自己沒有結婚，且兩個女兒的生父不一樣，「但這絕對不叫做『通姦』」。她不希望孩子因為自己的行為被批判，「我並不是想推翻學校，但這麼做是錯誤的，作為一個服侍上帝的人，你不應該拒絕那些有不足之處的人，我只希望孩子能再去上學」。



這起事件引起關注後，校方在一封Email中回應提到，孩子入學時，家長都會簽一份協議，必須要按照明確公開的規範行事，該協議旨在規範學校與家長遵守與基督的共同承諾，「不幸的是，偶爾會有個人決定以破壞協議」、「近期在我們的一個家庭中就發生這樣的事，我們認為將此事公開是錯誤的，我們也認為退學是必要措施，以保護我們的學校與其他家庭」。