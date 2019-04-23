「通俄門報告」450頁全曝光　川普嚇怕發推：你們不能彈劾我！

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

面對「通俄門」調查報告，美國總統川普（Donald Trump）22日表示，國會不能為了特別檢察官穆勒（Robert Mueller）的調查結果而彈劾他，「犯下這些罪的都是民主黨，而不是你的共和黨總統！」

穆勒針對俄羅斯是否曾介入2016年美國總統大選及川普陣營，調查進行兩年後，上星期公布450頁全文報告，內容寫「俄羅斯政府廣泛並有系統地干預2016年總統大選」，協助川普擊敗民主黨總統候選人希拉蕊（Hillary Clinton），另外還透過俄羅斯情報單位駭入希拉蕊團隊工作，釋出竊取的文件。

報告指出，川普團隊與俄羅斯間有數名聯絡人，彼此聯繫包含商業關係、提供競選協助、邀請川普與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會面、安排競選團隊與俄國政府代表會晤、尋求改善美俄關係的政策定位等。

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▲特別檢察官穆勒（Robert Mueller）「通俄門」調查報告。（圖／路透社）

該調查後發現，雖然聯絡人與俄國政府有關，但證據不足，也無法提起刑事訴訟，「調查無法證實川普陣營的成員，是否與俄國政府密謀或協商干預選舉的行為。」不過報告也指出，川普團隊只是利用資訊攻擊希拉蕊，但也沒有刻意與俄羅斯勾結。

至於在穆勒調查期間，川普是否有「妨害司法」的行為，報告中提到，「我們握有的證據並未顯示總統有涉及俄羅斯干涉選舉的罪行。」同時提到，「根據事實和適用的法律標準，我們無法下定論（總統是否妨礙司法），我們掌握有關總統行為的證據，但我們無法確定是否完全沒有犯罪行為發生。」

對此，川普在推特上表示，只有在重大犯罪和輕罪才能導致彈劾，「我沒有犯罪（沒有合謀，沒有干涉），所以你們不能彈劾！犯下這些罪行的是民主黨，而不是你的共和黨總統！獵巫行動終於要逆轉了。」