2天連續9起爆炸！斯里蘭卡進入「國家緊急狀態」　已逮24嫌犯

▲斯里蘭卡進入緊急狀態。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

斯里蘭卡連續兩日受到爆炸攻擊，政府宣布，當地時間23日午夜起，全國進入緊急狀態，這個措施能讓警力和三軍各單位加強保護大眾安全，並獲得龐大權力，無須法院命令就可以拘留或審問任何對象。目前斯里蘭卡仍實施宵禁，週二宵禁時間為晚上8到凌晨4點。

到目前為止，仍沒有任何團體宣稱犯案。內閣大臣提到，賽那拉（Rajitha Senaratne）提到，目前政府正將矛頭指向一個當地的極端團體「National Thowheeth Jama'ath」（NTJ），不過這個團體規模不大，他們認為背後必定有國際團體的援助，「這麼小的組織不太可能獨自引發這些爆炸攻擊，我們正在調查他們如何在本地製造自殺炸彈的。」



斯里蘭卡總統席瑞塞納（Maithripala Sirisena）在週二與駐可倫坡的外交官員會面，試圖尋求國際協助，他的一份聲明中提到，「情報機構指出，在本地的恐怖份子團體背後有國際團體協助，因此我希望尋求國際支援來對抗他們」。法新社報導，一名警察透露，目前已經逮捕24名可能與極端組織有關的嫌犯。

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外界對NTJ所知不多，這個激進組織先前曾犯下毀損佛像罪行，斯里蘭卡的宗教以佛教為主。有學者猜測，這些連環爆炸案的時間點很精準，背後需要訓練、討論與收集物資，且如此具高度破壞力的攻擊事件可能有外援，早攻擊發生前，或許已經籌備一陣子。

據了解，一個國外官方情報員在爆炸發生10天前，曾致函斯里蘭卡政府，警告穆斯林極端組織NTJ打算對教堂發動攻擊，該團體對其成員下令，要殺害「非信徒」來傳教。但目前不清楚當局是否有採取任何措施，總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）則否認有收到通知。

這一連串的爆炸案始於21日復活節當天，3座教堂和3處高檔飯店成為攻擊目標，隨後又有2處民宅爆炸，目前共造成290人死亡，超過500人受傷，罹難者中包含35名外籍人士。到了22日，斯里蘭卡警方在首都可倫坡主要公車站尋獲87個引爆裝置，另外在一處教堂內，拆彈部隊正試圖拆除炸彈，沒想到下一秒一旁的廂型車突然發生爆炸。

▼斯里蘭卡多處教堂遭到攻擊。（圖／路透）