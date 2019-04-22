斯里蘭卡連環爆炸案　丹麥首富3子女不幸喪生

▲斯里蘭卡在復活節發生連環爆炸案。

記者張妤瑄／外電報導

斯里蘭卡昨（4／21）爆發「復活節連環恐攻案」，於全國各地同步發生8起爆炸案，今（4／22）又再度發生第9起爆炸案，總計已超過290人死亡、500人受傷的，今丹麥官方證實，40歲的丹麥億萬富豪波維森（Anders Holch Povlsen）的3名孩子在此次意外中喪生。

▲丹麥首富、時裝集團Bestseller執行長：波維森Anders Holch Povlsen。（圖／路透社）



波維森是丹麥快時尚集團Bestseller的執行長，早先來台展店的ONLY、JACK＆JONES就隸屬於這個集團內，另他也是英國電商品牌ASOS的最大股東。

波維森一家六口在爆炸發生當時正在斯里蘭卡度假，事發前幾天波維森其中一名女兒阿爾瑪（Alma Holch Povlsen）在instagram上傳姊弟在泳池邊的合照，目前喪生的孩子的身分是哪三位，尚無進一步的消息。

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▲阿爾瑪上傳的姊弟照。（圖／翻攝almashpovlsen IG）



據《CNN》報導，Bestseller傳訊經理Jesper Stubkier受訪時，僅確認波維森的三名子女在異國喪命，但因需要尊重波維森一家的隱私，所以拒絕進一步透露任何消息。

現年46歲的波維森，是《富比世》2019年億萬富豪排行榜的第252名，是丹麥首富。Bestseller集團是波維森的家族企業，1975年成立，目前在全球有1萬2,000多名員工，旗下擁有ONLY、JACK＆JONES、Object、VILA、PH Industries、phink industries、Name It/Newborn、selected、tdk、PIECES共11個品牌，是丹麥最具規模的時裝集團。

▲ 王子、曾之喬曾為ONLY與Jack＆Jones來台展店站台。（圖／資料照）



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