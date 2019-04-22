斯里蘭卡連環爆！身價2435億丹麥首富遭波及　痛失3子女

▲丹麥首富波維森在斯里蘭卡爆炸案中失去了3個孩子。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

斯里蘭卡21日發生連環爆炸案，8起爆炸造成至少290人死亡、逾500人受傷，其中46歲的丹麥首富波維森（Anders Holch Povlsen）一家人正在當地度假，也遭到波及，波維森3個孩子不幸於爆炸案中喪生。

根據《CNN》報導，波維森一家人住在斯里蘭卡首都可倫坡（Colombo）的一間五星級飯店，也是恐怖攻擊的目標之一。波維森的時尚公司發言人表示，在該起爆炸案中近300名喪生者裡包括了波維森夫婦的3個孩子，進一步消息拒絕再評論。

「富比世」雜誌（Forbes）指出，波維森最年長的女兒在4天前才在社群軟體Instagram張貼她和3個弟妹的照片，肩並肩遙望斯里蘭卡水域，沒想到卻成為悲劇發生前最後的倩影。

波維森是國際時裝集團Bestseller老闆，身價高達79億美元（約2435億台幣），旗下品牌包括Vero Moda與Jack & Jones，且是時尚電商巨擘Asos與商務公司Zalando的大股東，其中主要的資產來自於Bestseller，將近40億美元。除此之外，資料顯示，波維森還擁有蘇格蘭境內超過1%土地。

