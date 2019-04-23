中斷連結45年！泰國柬埔寨重啟邊境運輸　年底前載客火車通兩國

▲連結泰國和柬埔寨之間的鐵路運輸將重新恢復運行。（圖／翻攝自Twitter）

國際中心／綜合報導

泰國和柬埔寨之間的鐵路運輸中斷45年，兩國領導人22日在泰國沙繳府（Sa Kaeo）亞蘭內亞來才（Aranyaprathet）班孔路（Ban Khlong Luek）火車站見證聯合鐵路協定簽署儀式，接著同搭火車前往6公里遠的柬埔寨邊境城市巴比（Poipet），代表重新啟動兩國鐵路運輸。

綜合外媒報導，泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）和柬埔寨總理洪森（Hun Sen）22日上午在泰國境內主持聯合鐵路協定簽署儀式，在該次活動中帕拉育還交付給柬埔寨一輛有4節車廂的柴油動力火車，每節車廂可乘坐80人。

洪森表示，由於柬埔寨內部衝突導致兩國之間的鐵路自1974年中斷，如今重新連接是歷史性的成功，期盼鐵路能夠促進兩國之間貿易和人員流動，藉此也擴大東盟和湄公河區域的發展。

根據泰國政府數據顯示，2018年泰國和柬埔寨邊境貿易達1450億泰銖，其中亞蘭內亞來才和巴比的雙邊貿易就占了62%。泰國國家鐵路局代理局長烏拉瓦（Worawut Mala）表示，聯合鐵路協定已經簽署完成，不過列車正式運行仍需談妥確定的時間表，預計會在年底前通車。

這條連接兩地長達380公里的鐵路建於1929年到1969年間，45年前因為柬埔寨內戰而嚴重損毀暫停運行。柬埔寨政府近年耗資9660萬美元修復這段鐵路，並在去年宣布恢復首都金邊到巴比的鐵路運輸。