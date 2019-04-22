勇媽救2女兒「狂奔百米」引開強盜　最後累癱了…被狂捅20刀

▲勇媽救2女兒「狂奔百米」引開強盜，最後累癱被強盜抓住狂捅20刀。（圖／翻攝自YouTube）

記者趙蔡州／綜合報導

美國加州森林湖（Lake Forest）有一名母親帕洛斯（Marylou Villalobos Palos）在家中發現有強盜要闖入，她為了保護2名未成年女兒的安全，勇敢的衝出屋外大聲呼救、吸引強盜跟她離開，但她最後仍被強盜抓住並狂捅了20刀，所幸送醫後成功保住一命，強盜也被警方逮捕送辦。

綜合媒體報導，監視器畫面可以看見，帕洛斯一邊狂奔一邊高喊救命，後方一名25歲梅倫雷斯（James Carlos Melendrez）則持刀不停猛追，最後她跑到筋疲力盡被追上抓住，下一秒她就被連刺了20刀滿身鮮血倒地，這時有一名鄰居聽見求救聲出門查看，發現情況立刻衝上來救援，梅倫雷斯則是趁隙劫車逃逸。

帕洛斯後來被送往當地醫院急救，手術後奇蹟般的保住生命，靜養一陣子後就可以出院，連主治醫生也不禁感嘆說，她能夠活下來真的很幸運。帕洛斯的女兒心有餘悸說，「我看見媽媽全身都是血，我真的以為媽媽死了」、「我愛她，她拯救了我們的生命，她是全世界最好的媽媽」

警方表示，梅倫雷斯開車逃亡之後，先撞傷一名50歲女子，接著又嘗試闖入其他民宅，後來又想要劫持汽車逃逸，但被一名路人噴胡椒噴霧制伏；由於有目擊者聲稱他的精神狀況詭異，因此將調查他是否有吸毒或患精神疾病，他也將面臨殺人未遂、入室搶劫等多項罪名的指控。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。