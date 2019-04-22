斯里蘭卡連環爆「悚變1.38億人亡」...川普悼念文囧出包！20分後秒刪文

▲美國總統川普悼念文糗出包。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導



美國總統川普21日在自己的推特發文指出，人民向斯里蘭卡連環爆炸中的傷亡者表達慰問。不過貼文卻被網友抓包，爆炸中的死亡人數寫錯了，把21日公布的138人說成「1億3800萬人在恐怖攻擊中喪命」。斯里蘭卡總理則在川普推文數小時後指出，在這悲慘的時刻，他呼籲國人要堅強團結，請避免傳達未經證實的報導或猜測。

綜合外媒報導，截至目前最新，斯里蘭卡的恐怖爆炸死傷人數為290死500傷。川普21日在自己的推特發文指出，「斯里蘭卡教堂與酒店的恐怖爆炸至少炸死了1億3800萬人，重傷600多人，美國人民向斯里蘭卡人民表達真誠慰問，我們願意提供協助。」

請繼續往下閱讀...

▲川普誤植死亡人數。（圖／翻攝自川普推特）

錯誤內容被網友抓包，川普自己也在推文的20分鐘後秒刪文，重發的推文內容已經更正為「138人在斯里蘭卡的爆炸中遇難」。根據世界銀行2017年所統計的數據顯示，斯里蘭卡總人口約為2144萬人。斯里蘭卡總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）則在川普推文數小時後發表聲明指出，在這悲慘的時刻，他呼籲所有斯里蘭卡人要堅強團結，請避免傳達未經證實的報導或猜測。

斯里蘭卡22日連續發生8起爆炸案，地點集中於教堂與首都可倫坡的飯店，傷亡人數持續攀升，目前已有290人罹難、500人受傷。21日下午的最後一場爆炸後，民眾才稍稍放心，沒想到警方當天稍晚又在主要機場附近發現簡易爆炸裝置，所幸已經迅速拆除。

▼斯里蘭卡爆炸案，教堂內部滿是瘡痍。（圖／路透）