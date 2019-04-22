快訊／斯里蘭卡第9爆！特遣隊教堂拆彈一半…下秒廂型車路過「碰！」

▲斯里蘭卡發生連環爆炸案，教堂成攻擊目標。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

斯里蘭卡21日發生連環爆炸案，8起爆炸造成至少290人死亡、逾500人受傷，死傷人數持續攀升。據俄羅斯衛星通訊社報導，當地時間22日，斯里蘭卡首都可倫坡一教堂又發生第9起新的爆炸，當時有拆彈部隊正試圖拆除炸彈，沒想到下一秒一旁的廂型車突然發生爆炸；目前，附近民眾均已被疏散。

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▲斯里蘭卡發生連環爆炸案，教堂成攻擊目標。（圖／路透社）

綜合外媒報導，斯里蘭卡警方今天下午在首都可倫坡（Colombo）主要公車站尋獲87個引爆裝置。據了解，員警起初是在公車站某處地板發現12個引爆裝置，接著又在該地區放置垃圾的地方發現75個裝置。對於87個引爆裝置，警方表示已啟動進一步的調查。

▲教堂成這次爆炸案的攻擊目標。（圖／路透社，下同）

據俄羅斯衛星通訊社報導，斯里蘭卡首都可倫坡一教堂今天下午又發生新的爆炸，當時有特遣部隊正試圖拆除炸彈。路透社援引一名目擊者稱，當時特遣部隊試圖前往察看可疑的爆炸裝置時，一輛廂型車就突然發生爆炸。報導提到，該地區民眾已被撤離。