狂浪吞噬小艇！救難隊父子搶救落水觀光客溺斃　孕妻淚崩：我好想你　

▲71歲的羅斯（Ross Powell）和他32歲的兒子安德魯在救援任務中不幸溺斃。（圖／翻攝自Twitter）

國際中心／綜合報導

澳洲一對父子檔救難隊志工21日為了救援落水的觀光客，在南澳維多利亞州著名景點的十二使徒岩（The Twelve Apostles）附近溺斃。維多利亞州海浪救生協會（Surf Lifesaviing）的所有成員後來全部面向大海為這對父子默哀，致敬2位「最勇敢的英雄」。

根據《ABC News》報導，71歲的羅斯（Ross Powell）和他32歲的兒子安德魯（Andrew Powell）都是專業救生員，21日發現一名30歲外國觀光客在十二使徒岩附近溺水，趕緊駕駛救生艇前往救援，後來小艇在大浪中翻覆，父子檔落水身亡。這個消息也震驚了父子的家鄉坎貝爾港（Port Campbell）民眾，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）也在Twitter上發文悼念。

維多利亞州警方表示，該名觀光客和另一名重傷救難人員已經被救難直升機送往醫院急救，而不幸罹難的父子遺體也隨後在附近被發現。據了解，該名觀光客是在涉水通過河口時不慎被沖走，不過警方並未公布其姓名和國籍。

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▲海浪救生協會所有成員面向大海，向罹難的父子檔默哀致意。（圖／翻攝自Facebook／Surf Life Saving NSW）

維多利亞州海浪救生協會會長詹姆斯（Paul James）在記者會中淚流滿面表示，救援地點的環境非常惡劣，根本不是可以游泳的地方，他們父子是最勇敢的英雄。海浪救生協會為了紀念2位，所有成員聚集在海岸邊，並列面向大海默哀。

據了解，安德魯的妻子安柏（Amber Griffiths）已經懷有2人的第2個孩子，預計在8月誕生。安柏在社群網站上也發文表達她的心碎，表示「如今我們已失去世界上最好的兩個人，他們總是把其他人放在第一位」、「我生命中的摯愛、我的生命之光，也是我的寶貝女兒的父親，我已經心碎了，我好想你」。