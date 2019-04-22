救護車飆速急救！行經坑洞一路狂震...心律不整病患竟恢復正常心跳

▲一輛救護車載著心律不整的病患行經一段顛簸的道路後，竟讓病患恢復正常心跳節奏。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

美國內布拉斯加州（Nebraska）奧馬哈城裡一輛救護車正載著一名心律不整的59歲男子送往醫院，在趕路途中因路面不平，救護車碰到大坑洞後整個彈起，這一震竟然讓病患的心跳恢復正常節奏，連醫生都覺得不可思議。

根據《Fox News》報導，一名男子因為心律不整，心跳數每分鐘達到200次，被救護車緊急送往醫院。就在這段約11公里、20分鐘左右的車程中，救護車行經一段有許多坑洞的道路而不斷彈跳，然而奇蹟的事情發生，該名男子的心跳竟漸漸穩定，最後抵達醫院時幾乎回復到正常狀態。

內布拉斯加醫學中心醫師戈爾德斯威格（Andrew Goldsweig）表示，常見治療心律不整的方法是電擊，可以給予心臟強烈的震顫，藉此協助恢復穩定心跳，由這個案例可以證明，車子行經坑洞所造成的震動也能做到這一點。

據了解，奧馬哈和美國大部分的地區一樣，冬天都必須修補許多道路破損坑洞，當地政府在3月29日到4月4日之間已經修復了7000多個洞，再上一週才修復6000多個，正計畫加速進行任務，沒想到坑洞竟意外「拯救」一名病患。