他校外教學體驗挖琥珀　竟挖出「9000萬年暴龍牙化石」！

▲日本高中生挖出恐龍化石。（圖／翻攝自IBC岩手放送）

國際中心／綜合報導

日本一所高中日前到岩手縣久慈市的「久慈琥珀博物館」進行校外教學，沒想到在體驗考古過程中，竟然真的被一名男高中生挖出恐龍化石，現在經過專家鑑定，這顆化石可能為9000萬年前白堊紀暴龍的牙齒化石，價值相當高昂，引發相關研究人員的關注。

綜合日媒報導，這所高中在2018年到該博物館進行校外教學，館內提供體驗琥珀挖採，18歲的高中生門口裕基在挖掘的過程中，竟然挖出一塊恐龍化石，當下館內人員判定是恐龍的牙齒，因此立刻交給專業人員鑑定。早稻田大學教授表示，這顆化石應該是暴龍屬恐龍的左上顎化石，可以推斷出這個恐龍身形應該有3公尺左右。

最令專家震驚的，是這顆牙齒化石的恐龍，很可能生存於9000萬年前的白堊紀後期，但尚未被發現、命名過，甚至也可能只是一隻「小隻的恐龍」。此外這顆暴龍牙齒化石是第四個在日本發現的暴龍化石，也是唯一的白堊紀物種。

挖出化石的門口裕基接受訪問時提到，其實體驗的過程中只有1小時，自己竟然可以挖到真的恐龍化石，雖說只有9公釐，但真的相當幸運，目前這顆化石已經被公開展覽，讓日本的恐龍迷一睹化石的真面目。