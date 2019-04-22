斯里蘭卡連8爆「11天前早有警告信」　學者：背後可能有外援

▲斯里蘭卡教堂成為攻擊目標。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

斯里蘭卡21日發生8起連續爆炸案，至今造成290人死亡、500人受傷。事實上，該國一名高級警官11日曾寫信給政府的安全官員，警告天主教會可能會遭遇自殺式襲擊。然而，斯里蘭卡總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）卻表示他沒有收到通知。

《紐約時報》報導，斯里蘭卡基督徒21日早上原本在慶祝復活節，強大爆炸卻破壞了3座教堂，地上都是鮮血，連3家深受遊客歡迎的酒店也被攻擊。副檢察長達薩納亞克（Priyalal Dassanayake）11日曾致函政府官員，「你應該指示全部人員嚴格關注本報告，並對你職權範圍下的關鍵人物與地點保持額外的警惕與謹慎。」

該封信標註了國外官方情報員的身分，確定激進的穆斯林組織NTJ打算發動攻擊，團體對成員下令，主張殺害「非信徒」來傳播伊斯蘭教。信中補充，正在調查這個情報。

還不清楚當局採取哪些措施來因應襲擊，威克瑞米辛赫則強調他與其他官員沒有得到通知，「我們必須調查，為什麼沒有採取足夠的預防措施。」現階段，斯里蘭卡為了阻止假訊息與謠言，已禁止臉書、WhatsApp等通訊軟體。

有學者猜測，這些連環爆炸案的時間點非常精確，背後需要訓練、討論與收集物資等，具有高度破壞力的攻擊事件可能獲得外援，早在真正出手前，或許已籌備一陣子。

斯里蘭卡當局表示有13名嫌犯被逮捕，國防部長盧萬（Ruwan Wijewardene）說，「我們相信這是整合過的攻擊，有一個團體在他們背後。」他敦促新聞媒體不要報導襲擊者的名字，或把這些人形容成「烈士」。

國際間強力譴責此次爆炸案。印度總理莫迪（Narendra Modi）表示，斯里蘭卡是印度親密的鄰居，有許多共同文化跟經濟上的連結，沒有地方能容忍如此野蠻的行徑。

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