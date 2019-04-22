兩岸聯手詐欺！謊稱幫除犯罪紀錄　印尼移民局逮12名台灣人

▲印尼移民局逮捕12名台籍詐欺犯。（圖／翻攝自Kompas.com）



國際中心／綜合報導

印尼中爪哇省三寶瓏（Semarang）移民局18日拘留了40人名詐欺犯，其中12名為台灣籍，目前駐印尼代表處正積極與當地移民局協商，希望能將嫌犯送回台灣調查。印尼警方表示，當時是在三寶瓏的精華地段住宅內將他們逮捕，該詐騙集團透過Skype進行網路電話詐騙，他們謊稱受害者在印尼有犯罪紀錄，但只要提供金錢，就可協助消除紀錄，受騙人士均來自台灣與中國大陸。

中爪哇區域警察阿古斯（Agus Triatmadja）在聲明中指出，該集團在三寶攏高級地段Puri Anjasmoro區租了一間大房，重新裝修後讓房間完全隔音，並透過網路電話（VoIP）設施，如Skype，打電話給位在台灣與中國大陸的受害者，謊稱受害者在印尼有犯罪紀錄，若是願意給他們一筆錢，就可以協助消除這些紀錄。阿古斯表示，「詐騙集團假裝是執法人員，並告訴受害者他面臨的法律問題，並要求受害者連繫當地警方，顯然該集團還有其他人扮演警察來誆騙受害者。」

台灣駐印尼代表處表示，此案共逮捕40人，其中有11名持有我國護照，1人雖未持護照但判斷為台灣人，其餘28人為中國大陸籍。目前12名台灣人被拘留在當地移民局，代表處正積極協商，希望可以讓台籍嫌犯返台接受調查。《中央社》指出，過去幾起在印尼犯下詐欺案的台灣人，有部分會被遣送至中國大陸，去年8月時，代表處官員就曾攔截差點被送至中國大陸的台籍嫌犯，最後讓他們順利回台接受調查。