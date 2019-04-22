癮君子掰！　日長崎大學：今年開始拒聘吸菸者當老師

▲長崎大學19日宣布，自今年開始將把「是否吸菸」列入聘任條件中。（圖／視覺中國CFP）



實習記者陳妙津／綜合報導

在厚生勞動省為了2020東京奧運，提出「被動吸菸對策」的同時，日本九州長崎大學19日宣布，為了保護師生健康，未來將不會再聘請吸菸者擔任教職員，並將幫助有吸菸習慣的師生戒菸。雖然有些公司以不抽菸作為選才標準之一，但連文部科學省都稱長崎大學此舉是「首次有大學拿來當擇才標準」。

據《日本經濟新聞》報導，長崎大學指出，教職員招聘守則中已明確規範不聘任吸菸者，面試時也將把「不抽菸」列入考核之一，5月時也將在校園內設立免費戒菸門診，幫助有菸癮的教師與學生們。據了解，目前長崎大學校內共有4000名教職員，去年8月調查發現全校吸菸教師數約有8%左右。

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▲長崎大學去年8月調查，校內有8%老師抽菸，未來將建立戒菸門診輔導有抽菸的師生。（圖／達志示意圖）



除了力行戒菸政策外，長崎大學也從去年12月開始逐漸淘汰吸菸區，並估計在今年8月完成「無菸校園」計畫，明年4月開始連香菸、打火機、菸斗等物品都禁止攜入校園中。該校一名負責對此表示，「期待以此對外界建立長崎大學無菸的印象」。

青森大學副校長見城美枝子則表示，長崎大學「零菸害防治」的策略極具開創性。不過也有律師認為，公務人員應由能力及考績評斷，長崎大學應詳細向外界解釋「吸菸與否」對人事考核的依據。

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