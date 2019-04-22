斯里蘭卡恐攻300死　美國務院提升旅遊安全層級第二級

▲ 斯里蘭卡21日發生連環爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

斯里蘭卡21日發生至少8起爆炸案，造成近300人死亡、500多人受傷，警方已經逮捕24人。對此，美國國務院於21日修訂旅遊安全諮詢（Travel Advisory），將斯里蘭卡提高為第二級的「提高警覺」（Exercise Increased）層級，提醒旅客前往當地旅遊時隨時注意安全。

根據《紐約時報》報導，美國國務院在官網中表示，恐怖組織可能會繼續在斯里蘭卡策劃襲擊事件，並在無預警的情況下進行攻擊，活動地點可能在旅遊景點、交通樞紐、市場和購物中心、政府設施、酒店、俱樂部、餐廳、宗教場所、公園、體育和文化活動中心、教育機構或是機場等公共場所。

據悉，旅遊安全諮詢一共有4個層級，從高到地依序為「不要旅行」（Do not travel ）、「重新考慮」（Reconsider travel）、「提高警覺」（Exercise Increased caution），以及「正常預防措施」（Exercise normal precautions），也就是說斯里蘭卡位於倒數第二低的層級。

目前，斯里蘭卡已有逾已造成290人死亡，500多人受傷，死者名單中，至少有35為外國遊客，包括巴基斯坦、美國、摩洛哥、印度和孟加拉等國的遊客，不過，仍未有組織宣布對此事負責。

▼ 美國國務院已更新斯里蘭卡的旅遊安全層級。（圖／翻攝自美國國務院官網）

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