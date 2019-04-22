烏克蘭選出首位猶太裔的總統　諧星忘形搞笑亮票給記者

實習記者陳妙津／綜合報導

烏克蘭21日總統大選由諧星澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）以超過73%的支持率當選，擊敗僅獲得25%得票率的現任總統波洛申科（Petro Poroshenko），成為第一位從未有從政經驗的「素人總統」，但民調始終大幅領先的他在投票時太過忘形，竟在投票所直接向記者展示選票，結果因違反選舉法遭罰24英鎊（約960元台幣）。

綜合外媒報導，41歲的諧星澤倫斯基1978年出生於烏克蘭南部的工業城市Krivyi Rih，長大後成為演員投入演藝圈，還與朋友一起在基輔創辦電影製片廠，並因出演喜劇「人民公僕」中的總統角色而知名，劇中他飾演一位貧困教師，因為時常在網路上反對貪腐政府而走紅，甚至意外成為烏克蘭總統。

▲▼澤倫斯基公開亮票。（圖／路透）

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而在現實中，澤倫斯基也走入政壇，代表與劇名相同的所屬政黨角逐總統大位，政見也以反腐為主，最終以超過73%的得票率當選，成為烏克蘭首位猶太裔總統，也因為澤倫斯基在先前從未有任何從政經驗，堪稱是位「素人總統」。

據《福斯新聞》報導，現任總統波洛申科自2014年掌權以來，令政府貪腐現象更加嚴重，也使得烏克蘭越來難吸引外資進入，國內經濟越加疲弱。歐洲研究所專家安德烈亞斯表示，「近30年選舉以來，選民們持續選出親俄羅斯或親西方的政經菁英來當總統，烏克蘭卻仍是全歐洲最窮的國家之一」。

▲烏克蘭人民期待與舊官僚截然不同的澤倫斯基能振興國家。（圖／路透）

華盛頓特區大西洋理事會的烏克蘭專家梅琳則表示，「人們期待有張新面孔很久了，顯然他們要的是與顢頇的舊政客完全沒有瓜葛的人選。烏克蘭人只想要普通的生活水準，但只見現任總統波洛申科越來越富裕，而烏克蘭卻越來越窮」。此時，與烏克蘭政壇風格截然不同的澤倫斯基橫空參選，他捨棄了大部份傳統競選廣告及記者會，轉而用社交媒體與電視節目接觸選民，宣揚自己的政見。

▲烏克蘭前總統波洛申科（Petro Poroshenko）。（圖／路透）

▲澤倫斯基人氣超旺。（圖／路透）

隨著與俄羅斯分裂分子長達5年的戰爭，現任總統波洛申科的支持率下滑，反之澤倫斯基的聲望不斷增強。從第一輪總統大選投票時，澤倫斯基便以30.6%的支持率大幅領先，更在第二輪投票時獲得73%的佳績，不過選情無壓力的他卻在21日投票當天過於忘形，竟直接將選票亮給在場媒體拍照，違反選舉保密法規，因此被罰24歐元（約960元台幣），但競選團隊已解決此事，並稱「沒什麼大不了的」。

▼自拍的澤倫斯基。（圖／Владимир Зеленский臉書）