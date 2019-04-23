2歲截去左臂與雙腿　15歲少女捐25對義肢到非洲：望他們跟我一樣快樂

▲斯托里自小穿戴義肢。（圖／翻攝自Facebook／@actressoliviastory）



國際中心／綜合報導

英國一名15歲女孩斯托里（Olivia Story）在2歲時罹患腦膜炎，為了救回性命，只能截去左臂與雙腿。從此奧莉維亞就開始在不同大小、功能的義肢上適應著，如今她已經不需要義肢的協助，就能夠處理日常生活的所有事，因此她決定捐出25對從小到大配戴過的義肢，希望能幫助沒有錢負擔義肢的病童。

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▲斯托里有各種不同功能的義肢。（圖／翻攝自Facebook／@actressoliviastory）



來自英國坎布里亞郡（Cumbria）卡萊爾市（Carlisle）的斯托里，在2006年罹患腦膜炎，當時年僅2歲半的她，只能截肢保命。她的母親擔心她永遠無法像其他孩子一樣跑跳，因此特地為她募集資金，讓她自小就能製作各種不同功能的義肢，包含為了游泳、跑步特製的義肢，甚至是穿著粉色高跟鞋的粉膚色雙腿，都是為了讓她更適應生活。

如今斯托里已經很少使用其他義肢了，所以她選擇保留一對常用的義肢，以及一對嬰兒時期所用的義肢作紀念，其他全部都捐非洲的截肢兒童，慈善機構表示，這25對義肢是他們收過數量最大的一次捐贈。

斯托里說，「義肢讓我感受到生活的快樂，我希望能夠幫助無力負擔義肢的孩子們，可以感受到跟我一樣的快樂。」斯托里的媽媽也說，這些義肢放在家裡塵封，不如拿去幫助其他人，「製作適合的義肢需要花非常多錢，希望這些可以送給能使用它的人。」

▼斯托里現在已經習慣穿戴同對義肢。（圖／翻攝自Facebook／@actressoliviastory）

