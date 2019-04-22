起飛前引擎發現「瞇眼熟睡小生物」　夢醒瞪大圓眼超茫然

▲貓頭鷹正在呼呼大睡。（圖／翻攝自Facebook／Virgin Australia，下同）



國際中心／綜合報導

維珍澳洲航空（Virgin Australia）一架班機要起飛前，工程師正在對飛機進行全面檢查，想不到竟然在引擎的螺旋槳間發現一隻呼呼大睡的貓頭鷹，被吵醒後還一臉茫然，讓在場人員都感到驚喜又驚嚇。

航空公司18日在臉書PO出一組照片，可見巨大的飛機引擎螺旋槳間藏著一隻灰白小生物，湊近一看彷彿還能聽到打呼聲，原來是有隻貓頭鷹誤闖入飛機引擎，還當作自己家睡得十分香甜，熟睡模樣可愛到令人招架不住，但也忍不住替牠捏把冷汗，因為工程師要是沒發現牠睡在那，飛機一啟動牠當場就會被絞成肉片。

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▲貓頭鷹被吵醒還不知所措地看著工程師。



工程師當下就展開救援行動，小心翼翼地爬進引擎，要將這隻睡著的貓頭鷹抱出，過程中不小心把牠吵醒，於是誕生了這張牠瞪大雙眼盯著鏡頭的照片。貼文指出，「我們在例行檢查時發現這隻小可愛，這也提醒了我們，起飛前的檢查作業絕對要做確實。」

▲幸好工程師在起飛前有仔細檢查，才救出了熟睡的貓頭鷹。



據了解，飛機其實常常會在空中不慎撞到鳥類，雖然大多數意外沒造成飛機受損，但被撞的小鳥幾乎都逃不過死亡命運。美國航空（ American Airlines）在2017年11月14日遭遇過「鳥擊」，飛機即將抵達邁阿密國際機場時，不小心迎面撞上小鳥，飛機前端被撞出2個大洞，奇怪的是，直到降落時鳥的屍體都還卡在機鼻上，所幸沒有人在這場意外中受傷。