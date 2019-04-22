狠甩曼哈頓！「矽谷首都」聖荷西　平均年薪785萬才買得起房

▲加州聖荷西正在開發的新社區。（圖／翻攝自維基百科）



國際中心／綜合報導

買房是許多人一輩子的夢想之一，美國人口普查局（U.S. Census Bureau）最新數據顯示，全美住房自有率已達65%，扭轉了自204年以來的下降趨勢。不過，想要在首屈一指的大城市買房，對許多人來說仍是遙不可及，美國成本計算網站HowMuch.net估算了美國50個大城市的購房成本發現，成本最高的4個城市都位在加州，想在聖荷西買下一間房，年薪至少要25萬4835美元（約台幣785萬元）。

根據調查，全美中等價位住宅購屋成本最高的五大城市分別是加州聖荷西、加州舊金山（年薪19萬8978美元，約台幣613萬元）、加州聖地牙哥（年薪13萬1640美元，約台幣406萬元）、加州洛杉磯（年薪12萬3156美元，約台幣379萬元）與麻州波士頓（年薪10萬6789美元，約台幣329萬元）。

原是農業城鎮的聖荷西（San José）是加州第三大城，從1990年代開始不斷有科技公司在該城設立據點，讓聖荷西也有了矽谷首都（Capital of Silicon Valley）這個別名。而隨著各國「科技新貴」湧入，該地的房價也不斷水漲船高，平均年薪要達25萬美元才能在這裡買間房子。

國際大城紐約市的購屋成本約年薪10萬5700美元（約台幣326萬元）。從全國平均來看，年薪至少要有6萬1453美元（約台幣189萬元）才能買得起房子。

這項分析是透過貸款資訊網站HSH Associates的貸款數據、全美房地產經紀人協會的美國50個大城市中位數房價數據、房地美的抵押貸款利率數據，以及房產稅和屋主的保險費用等數據，並假設頭期款比例為20%所計算出的數據。

