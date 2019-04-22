這裡村民都是娃娃！　她手縫270個稻草人...想讓村子再活起來





▲綾野月見為了重現名頃村生氣，製作了270多個真人大小的稻草人娃娃 。（圖／翻攝自apollonia推特）

國際中心／綜合報導

你能想像有個村子幾乎沒有人居住，但街道上、民房內卻到處坐落著真人大小的人偶嗎？在日本四國德島縣的山區，就有一座遠離城市的小村莊—「名頃村」，近年來由於年輕人大量出走、老年人陸續過世，村中人口從原先300多人一路減少到只剩下27人，變得相當冷清。69歲藝術家綾野月見（Tsukimi Ayano）為了讓村子重現往日生氣，於是親手縫製了各式各樣等身稻草人娃娃，將它們穿上村民的衣服，分別擺放在村子各個角落。就這樣，整座「名頃村」彷彿變成了「娃娃之村」，奇特景象更是吸引了不少觀光客專程前來拜訪。

綜合外媒報導，名頃村過去曾是個繁榮的地方，以發展林木業為主，村內還有著水壩和工廠，不過隨著時代變遷，大量年輕人為了更好的工作機會，紛紛搬到城市去住，村內剩下的老年人也因為年紀大了，陸續去世，村民人數越來越少，整個村子也顯得越來越沒有朝氣。

在外地工作11年的綾野月見回到家鄉後，見到昔日溫馨熱鬧的故鄉如今一片死寂，相當感嘆，為了帶給村子一點生機，她開始在自家栽種起農作物。同時，為防止麻雀等鳥類食用、破壞農作物，她又動手做了一個稻草人，再為稻草人穿上自己16年前去世父親的衣服，最後放在田中。

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▲綾野只需3天就能製作出一個新的娃娃。（圖／攝Vulpes_No9推特）

然而，有不少鄰居竟然將稻草人誤認為是綾野的父親，這給了她一個靈感，從那時起，綾野便開始不停製作更多的稻草人娃娃。她運用木棍、報紙來做雛型，彈性纖維做皮膚，編織羊毛做頭髮，為它們穿上各種不同的衣服，再幫它們簡單化個妝。整個往往只需要短短3天的時間，就可以誕生出一個新的娃娃。

綾野將這些娃娃擺放在村子裡各個地方，不論是田野中、道路旁，甚至是民房、公共車站、老舊商店內，都能夠見到一個個不同姿勢、不同服裝的娃娃。綾野提到，透過製作這些娃娃，能讓她回想起村子的昔日面貌，把它們一一擺放出來，也能讓寂靜的村子多了一些童趣與朝氣。

▲ 在村內學校被廢校後，綾野隨及製作了一組師生娃娃擺放空教室中。（圖／翻攝自apollonia推特）

綾野說到，像是村莊內原本的學校在7年前關閉，當時她就馬上開始製作一批學生與老師模樣的娃娃，將它們擺在空教室中，希望能保存師生在上課時的面貌與記憶，「村裡的人不停離去，我也變得越來越孤單，每當我想起以前的那些回憶，就會動手製作更多娃娃。對我而言，娃娃就像是那些已經過世、離開村民的分身。」

▲ 名頃村內隨處可見各式各樣的稻草人娃娃，對剩下的村民而言，就好像是已經離開村民的化身 。（圖／翻攝Lab zak推特）

村中的幾名長輩也提到，當他們剛開始看見綾野的娃娃時，都覺得有些可怕，不過現在他們都很喜歡這些娃娃，很開心能有它們的陪伴，「我們有時還能認出一些已經去世村民的娃娃，就好像他們一直都還在這裡，沒有離開。」

綾野最後補充，「我希望這些娃娃能讓名頃村再次活躍起來，吸引人們前來觀光，雖然不知道10年、20年後的名頃村會變成什麼樣子，但我絕對會繼續製作更多的娃娃。」

「名頃村」又被稱為「娃娃谷」，目前為止村內娃娃的數量已經超過270個，是真人居民的整整10倍，這個村子現在已經沒有任何年輕人存在，最年輕的居民55歲。

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