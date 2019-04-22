肯定一帶一路真的撒錢　美分析家：華府充滿批判卻少付出

▲一名男子身上背著鼓，走過北京一帶一路論壇的地標。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合外電報導

中國大陸第2屆「一帶一路峰會」將在25到27日於北京舉行，37個國家元首都預計參加，包括柬埔寨總理洪森（Hun Sen）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），印度與美國則沒有派代表出席。有分析人士則認為，中國大陸是唯一願意提供資源的國家，相比之下，華府充滿批判卻很少付出成果。

《南華早報》指出，中國大陸2015年啟動一帶一路計畫，旨在促進亞洲、非洲與歐洲在陸地與海上的貿易；柬埔寨是國際上最貧窮以及最不發達的國家之一，已成為中國大陸投資者的避風港，去年流入的資本預計達39億美元。

儘管受到越來越多批評，中國大陸對柬埔寨的投資金額仍在增長，北京加速推動這個充滿雄心的項目。一帶一路峰會將在北京舉行，不到兩年就舉辦第二次，對此，倫敦大學東方與非洲研究主任史帝夫（Steve Tsang）認為，一帶一路是「中國夢」對復興的投射，「這不是要解決世界的問題，而是要讓習近平的中國顯得偉大與成功。」

並非每位專家都覺得一帶一路充滿缺點。華府智庫全球安全分析研究所（IAGS）聯合主任拉夫特（Gal Luft）觀察到，許多非洲與亞太地區簽署一帶一路的國家沒有發達的經濟，在歐洲的國家也陷入經濟困難，像是義大利與希臘等。

拉夫特認為，國際貨幣基金組織（IMF）與世界銀行不再被視為救世主，中國是唯一的國家願意提供有形資產，且幾乎沒有附加條件；另一方面，華府帶來威脅與批評，實際上的付出卻很少。

拉夫特指出，中國大陸是願意替全球發展提供藍圖的國家，「要批評計畫，認為它有危險與缺陷很簡單，但問題是還有誰有意願拿出解決方案？還有誰願意投入資源？」他指責，部分人類仍然無法接觸到基礎設施，那些反對任何基礎設施的人，正在譴責世界上最貧困的人，這是不道德的。

索爾福德大學國際關係講師皮納爾（Moritz Pieper）說，無論一帶一路背後最大動機為何，中國大陸的確在歐亞大陸成為強權，做出獨特貢獻，毫無疑問，中國大陸已成為歐亞大國，掌握住首要條件。

然而，許多美國評論家以及政治菁英認為，一帶一路就像劣質的「特洛伊木馬」（Trojan horses），替其他國家設下債務陷阱，習近平正在玩一場長期的遊戲，試圖挑戰以西方為中心的貿易、政府體系。