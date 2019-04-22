影／發現第9顆炸彈！斯里蘭卡最大國際機場險淪陷　空軍成功拆除

▲ 爆炸發生後，總統官邸外戒備森嚴。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

斯里蘭卡22日連續發生8起爆炸案，地點集中於教堂與首都可倫坡的飯店，傷亡人數持續攀升，目前已有290人罹難、500人受傷。21日下午的最後一場爆炸以後，民眾才稍稍放心，沒想到警方當天稍晚又在主要機場附近發現簡易爆炸裝置，所幸已經迅速拆除。

警方向《法新社》透露，21日在通往班達拉奈克國際機場（Bandaranaike International Airport）主要航廈的路上發現一顆自製的鐵管炸彈（Pipe Bomb）。該機場位於可倫坡以北35公里處，為斯里蘭卡第一國際機場，在一連串恐攻以後雖戒備森嚴，但並未關閉。

幸運的是，這枚炸彈是在總統西里塞納（Maithripala Sirisena）回國前幾個小時被發現。空軍發言人、空軍上尉塞內維拉特納（Gihan Seneviratne）指出，炸彈據信是在當地所製造，已經成功被拆除。

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▲ 聖賽巴斯丁教堂外的鞋子染上血跡。（圖／路透）

21日適逢復活節，各地教徒都大舉慶祝，教堂因此成為攻擊目標。6起連環爆炸發生在當地時間上午8時至8時45分間，下午2時出現第7起，2時40分發生第8起。宵禁自21日傍晚6時開始，22日上午6時解除。

當地各級學校目前仍然關閉，原定的國家考試已經延後。可倫坡證券交易所21日晚間也宣布，在接獲進一步通知之前，交易所不會開放交易。

美國及英國已經發布前往斯里蘭卡的旅遊警示，連環恐攻也引起國際社會譴責，包括教宗方濟各、聯合國、歐盟、美國總統川普、美國前總統歐巴馬、俄羅斯總統普丁、印度總理莫迪和巴基斯坦總理伊姆蘭等。