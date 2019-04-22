澳洲女模「腸道鍛鍊5秘訣」　每餐加入纖維質吃出鉛筆腿

▲艾琳早餐常吃優格配穀物與藍莓。（圖／翻攝自IG＠erinvholland，下同）



實習記者黃可昀／綜合報導

澳洲女歌手艾琳.霍蘭德（Erin Holland）在音樂方面表現突出，同時還有模特兒身分，2013年參加選美比賽曾奪下澳洲小姐、大洋洲小姐的頭銜。今年她已經邁入30歲，但身材依舊像20歲少女一樣火辣，皮膚也吹彈可破、幾乎看不到皺紋，營養學家潔奎琳（Jacqueline Alwill）透露，其實艾琳是靠5個「腸道鍛鍊」的秘訣來保養，讓自己能維持健康好氣色，而且用吃的就可以「吃出好體態」。

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▲艾琳午餐會吃大量的蔬菜，確保纖維攝取充足，也會吃一些蛋白質延長飽腹感。



想擁有模特兒身材，第一步就要從飲食下手。雪梨營養學家潔奎琳分析了艾琳日常飲食，並歸納出下列「腸道鍛鍊5秘訣」：

1、早餐攝取纖維

早餐做為一天的開始，在食材挑選上格外重要。艾琳每天都會在早餐添加良好的纖維來源，例如全麥吐司、水果、蔬菜及豆類，堅果和種子則是富含天然油脂，可以幫助腸道運作更加順暢。

2、多吃富含益生菌的食品

潔奎琳表示，我們在吃含有益生菌的食物時，可以增加腸道好菌，並減少引發消化不良或疾病的壞菌。益生菌（Probiotics）是指體內的好菌，優酪乳、味噌、泡菜這類食物都富含益生菌，益生源（Prebiotics）則是可以為腸道好菌提供養分，例如大麥、洋蔥、大蒜、韭菜、香蕉及蘆筍都屬益生源豐富的食材。

▲在碳水化合物的選擇上，艾琳推薦馬鈴薯、糙米及藜麥。



3、給腸胃充分時間來消化

不少人吃飯時都會一邊滑手機、追劇等等，或是一吃飽就馬上跑去運動，這些壞習慣無形中都會影響腸胃機能。潔奎琳建議，「下次用餐時空出時間好好享受食物吧！」還要注意進食速度不可以太快，每一口都要細嚼慢嚥，餐後也不要激烈運動，腸胃才能完整的消化剛吃下的食物。

4、每餐都要吃蔬菜或水果

即便只是一點點的纖維都可以為腸道健康帶來改善，如果每餐都把一部分的澱粉替換成蔬菜或全麥類食物，「增加每日攝取的可溶性和不可溶性膳食纖維」，能夠幫助維持腸道達到最佳運作。

5、長期維持

腸道鍛鍊沒辦法短時間內就看到成效，必須長期並確實施行，才能養出健康腸胃，只要腸道維持在健康且營養的狀態，自然而然就不容易產生肥胖問題。

▼艾琳每周都有一天是無肉晚餐，改由扁豆、鷹嘴豆等等豆類食物補足蛋白質攝取量。

