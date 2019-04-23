泳裝妹外拍遇遛鳥俠猥褻！　怒曝超狂「真實身分」霸氣痛毆

▲27歲巴西MMA（綜合格鬥）選手維埃拉日前外拍遇到變態猥褻，勸阻未果後痛扁對方一頓。（圖／翻攝自IG／eujoycevieira）



實習記者陳妙津／綜合報導

巴西27歲女子維埃拉（Joyce Vieira）日前穿著比基尼泳裝外拍時，竟遇上一名變態靠近掏出生殖器猥褻，即使被警告仍不停下，最後維埃拉氣得痛毆對方並報警處理。不過該名變態遭逮後則辯解「當時只是在小便」，並因此獲釋放，讓維埃拉感到相當無奈。

據《太陽報》報導，27歲的維埃拉是MMA（綜合格鬥）的選手，精通泰拳和巴西柔術，日前她與朋友在里約熱內盧附近海灘拍攝泳裝寫真時，一名穿著海灘褲、赤裸上半身的男子忽然靠近，脫下褲子，做出猥褻動作。維埃拉表示，「當我看到的時候，他已經把褲子褪下，站在人們經常來往的路上，做出噁心的動作還發出呻吟」。

在勸導未果的情況下，維埃拉毫不猶豫運用自己的組合技給了對方一頓痛毆，並報警處理，不過她也被變態男回揍了一拳，「這拳讓我更憤怒了」。

該名男子遭逮後則辯稱當時「只是在沙灘上小便」，警方隨後便釋放了他。維埃拉失望表示，「我感到無能為力，他和我還在同一個城市中，隨時都可能再度有類似的事發生，這就是為什麼有許多女性曾和我說，她們在類似情況下根本就沒報案，因為她們深知嫌犯最終還是會被無罪釋放。我認為應該對這些案件採取更嚴厲的懲罰」。

▼維埃拉不僅戰技超強，身材也性感勻稱。



在 Instagram 查看這則貼文 Joyce Vieira （@eujoycevieira）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 21 日 下午 4:26 張貼