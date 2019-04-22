在泰國撿到手機！背包客想找失主卻入獄10天　頭髮慘被剃掉

▲克里斯撿到手機後被關進監獄。（圖／示意圖／pixabay）



國際中心／綜合報導

英國29歲背包客克里斯（Chris Dodd）先前在泰國撿到1支手機，他原本想要找尋手機的主人，卻被指控犯下竊盜罪，並在監獄待了10天，他的頭髮還被警衛剃掉。所幸他的親朋好友籌到2萬英鎊（約台幣80萬元）後，他的案件被撤銷，終於能回家過復活節。

BBC報導，克里斯來自英國沿海市鎮普爾（Poole），他抵達清邁國際機場時，本來要去搭乘計程車，卻看到有手機掉落在地，他環顧四周，找尋是否有人遺失物品，但都沒有任何跡象，他決定先把手機帶回旅舍，後續再來找失主。

然而，克里斯到旅舍後卻被警察逮捕，他一頭霧水，「我的衣服被剝光，被送進去，有人給我一條毯子，接下來被帶進收容大量人群的牢房。」他形容，沒有人說英語，他非常害怕，他在地板上必須極力爭取自己的空間，到處都是別人的腿壓在他身上。

根據泰國法律，把他人物品從一個地方移到另一個地方的過程被視為偷竊。克里斯的罪名如果成立，他將面臨5年徒刑，所幸針對他的指控最後被撤銷，他得以返回英國。

檢方撤訴後，克里斯的律師敦促他立刻離開泰國。他的父親麥克（Mike Dodd）補充，幸虧大家努力籌錢，才能找到非常優秀的律師，如果沒有他人的幫忙，原本還打算要賣掉房屋。

克里斯交保後，他被列入禁飛名單，護照也一度被沒收，必須每12天到法院報到。他的律師之後拿出證據與金錢，促使克里斯獲不起訴處分。

《每日郵報》指出，克里斯原本在東南亞地區旅行好幾個月，預計3月14日要回到英國，卻在地上發現手機。他先被關押在泰國的監獄，家人隨後開始籌錢並聘請律師讓他獲得保釋。