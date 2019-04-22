新加坡華裔富商欠9.5億賭債稱「荷官的錯」拒還錢　澳媒起底他驚人身家

實習記者陳妙津／綜合報導

新加坡55歲華裔商人黃耀哲（Wong Yew Choy）與澳洲The Star賭場出現4320萬澳元（約9.5億台幣）的債務糾紛，因此被一狀告上新加坡法庭。近日，他又被爆出經營線上遊戲帝國，還曾贊助英國超級聯賽，根本可以輕鬆償還賭債，不還錢的原因純粹是「原則問題」。

據澳洲《每日電訊報》報導，The Star賭場2018年曾用私人飛機將黃耀哲送至賭場，並給了20萬澳元（約443萬台幣）作「壓歲錢」，又在黃耀哲交出一張以簽名的空白支票後，給了4000萬澳元（約8.86億台幣）的籌碼，並將其信用提高了1000萬澳元（約2.2億台幣）。

不過在7月26至8月1日期間，黃耀哲的債務飛速成長到4320萬澳元（約9.5億台幣），也是「史上最高金額」，但他卻聲稱因為「荷官犯錯」，賭場方面已「同意抹去該筆債務」，隨後離開黃金海岸，並讓銀行停止兌現支票。

▲黃耀哲表示，荷官在他還不想翻牌時，把牌開來看，因「此失誤」拒絕償還賭債。（圖／達志示意圖）

報導指出，豪賭者常有個被稱作"squeezing"的習慣，玩家熱愛搓牌後慢慢翻開，期望能奇蹟似地出現一張更好的牌，黃耀哲也有這樣的習慣，但當天他看牌時，數度面露不悅。黃耀哲的律師Lim Mingguan表示，「荷官在黃先生想翻牌之前就翻牌了，但依據法律來說，牌已經給了顧客，只有顧客想翻時才能翻。」

針對黃耀哲聲稱的「債務免除論」，The Star賭場表示，雖然的確曾寫過一封道歉信給對方，保證類似事件絕不會再度發生，但從未承諾免除任何賭債，還提及黃耀哲在賭場首次提出荷官犯錯時，已經輸了3700萬澳元（約8.1億台幣），「荷官犯錯對債務沒有影響」。賭場已在2月時於新加坡高等法庭提起訴訟。

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▲澳媒起底黃耀哲經營線上遊戲帝國及博彩公司，並非無力償還賭債。示意圖。（圖／視覺中國）

近日黃耀哲則被起底身家，其實根本不是無力還債，而是因為原則問題「不想還」，據信他不僅經營一家線上遊戲帝國、贊助過英國超級聯賽，也在新加坡飼養純種馬，並請來澳洲獲獎馴馬師負責訓練。曾服務黃耀哲的馴馬師Leticia Anne Dragon則表示，「他都很準時支付薪資，沒發生過什麼問題，新加坡的業主通常都很謹慎，我對他沒什麼了解」。

報導指出，Celton Manx董事長黃耀哲熱衷賭博，也是澳洲賭場的超級VIP，去年7月抵達黃金海岸時，還花了5天在Broadbeach最新改裝的賭場大玩百家樂，除此之外，他的子公司SBOBET還是第一家獲准於曼島（Isle of Man）舉行線上賭博活動的公司，同時也是第一家獲西漢姆聯足球隊（West Ham United Football Club）球衣命名權的亞洲博彩公司。