體內酒精4毫升！　立陶宛醉鬼媽產「重度酒醉」女嬰

▲ 立陶宛一間醫院產下「重度酒醉」的女嬰。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

最近在立陶宛克萊佩達（Klaipėda）誕生了一名罕見的「酒醉」女嬰，由於女嬰母親在分娩之前還在家中灌下一瓶又一瓶酒，導致女嬰才剛出生，血液就被驗出含有超過「4毫升」的酒精，甚至比成年人達到重度酒醉的酒精含量還要高出許多。

根據「俄羅斯衛星通訊社」報導，一位35歲的婦女在立陶宛克萊佩達大學醫院生下一名女嬰，不過醫生卻驚訝地發現，女嬰體內竟有多達4毫升的酒精。負責協助生產的醫生透露，原來是女嬰的母親在家都一直在喝酒，分娩時也處於酒醉的狀態，雖然孩子順利生下來，她的健康狀態也相當穩定，但不能保證嬰兒的狀況也同樣穩定，「我們必須讓女嬰繼續待在醫院，持續對她進行追蹤，預計還要觀察她好幾周，才能確定她體內已經沒有任何酒精存在。」

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▲女嬰母親在懷孕時一直不斷喝酒，分娩時也是酒醉狀態。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

新生兒專家娜塔莉亞（Natalia Grigorieva）也表示，自己擔任醫生40年以來，第一次遭遇到這種案例，「這名女嬰體重2.5公斤（5.5磅），長得很漂亮，看上去整體狀況也很正常，但畢竟她體內的酒精濃度很高，所以接下來會不會發生什麼事，其實真的很難說。」

據了解，即使是一般的成年人，如果體內的酒精含量到達了2.5毫升，就已經屬於重度酒醉的狀態，然而，女嬰體內的酒精濃度卻遠遠超過2.5毫升，很可能會因此影響心臟功能正常運作，甚至產生呼吸異常等問題。