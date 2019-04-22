夫妻瞞所有人10個月！抱滿月萌娃「驚喜團聚」　家人爆哭：怎麼都沒說

記者張靖榕／綜合報導

班（Ben）與漢娜（Hannah）在婚後搬到夏威夷展開新婚生活，2人在頭一個月裡就有了孩子，他們瞞了所有人整整10個月，才把剛滿月的愛薇（Ivy）以「驚喜」之姿帶回老家。每個人第一眼看到愛薇都不可置信，甚至還有人激動地落下眼淚，覺得這個驚喜實在是太重大了；而愛薇的出現頓時讓整個家族氣氛沸騰起來。

在愛薇出生一個月後，瞞住這個天大驚喜將近1年的班與漢娜，決定帶著她從夏威夷回到老家和家族第一次團聚。班在揭開驚喜的過程中始終拿著相機，想要錄下每位家人看到愛薇的珍貴反應。





▲夫妻瞞所有人10個月！抱滿月萌娃「驚喜團聚」。（圖／即新聞／jukin media／AP）

在門廊等著迎接班與漢娜的姊妹並不知道這一家已經多了一個人，當她看見自己的第一個姪女時，高興的摀住嘴巴直呼「不是吧」；家裡的每個人看到愛薇也是露出驚喜又疼愛的表情，終於當了爺奶的2位老人家更是忍不住一直抱著愛薇不放。

這個驚喜的籌備真的不容易，班與漢娜不僅要在10個月內避開不和家人見面，還得小心驚喜在各種情況下洩漏的可能。2人還曾因為漢娜的叔叔在懷孕期間來探望過他們，硬是拜託發現祕密的他不要說出去；班也在孩子出生後告訴自己的好友，分享喜悅之餘也要他保守好秘密。