摺起來「夾熱狗」！女作家搶先體驗Galaxy Fold狂嗆：別買　網怒翻

▲ 專欄作家把Galaxy Fold拿來包熱狗。

國際中心／綜合報導

三星首款摺疊智慧型手機Galaxy Fold預計25日在台灣亮相，全球名人大咖此前便率先獲得手機體驗，《華爾街日報》（WSJ）科技專欄女作家斯特恩（Joanna Stern）也是其中一人。她日前拍攝使用這隻超潮手機的影片、展現該如何摺疊及展開，相當吸精，沒想到最後竟在螢幕上放上一根熱狗，變成「熱狗手機堡」，引起熱議。

斯特恩19日在專欄發表文章〈我們不是你們的測試人員〉，同時透過WSJ的YouTube頻道上傳影片〈這本該是Galaxy Fold使用心得〉。她在影片中針對近日傳出的螢幕災情強烈指責，若要撕下專為摺疊手機螢幕打造的CPI保護膜，可能引發問題，三星卻未盡到確實告知消費者的責任。

Galaxy Fold大螢幕讓看地圖、看影片的體驗都舒適許多，當斯特恩拿著這支價格高昂的手機，所有人都想和她當朋友。但不到一天後，全球各地便傳出螢幕出問題的災情。三星出面解釋後，人們才發現自己誤撕了一片「不只是保護膜的保護膜」。

斯特恩在影片最後警告，若是真的想摺東西，可以選擇摺紙、圍巾、摺疊椅或熱狗堡，但「千萬不要購買這項產品，也不要摺疊它」，接著拿起一根熱狗、放在半摺疊起來的螢幕中間，作勢要張嘴咬下。

南韓媒體22日對此指出，「對新產品的指教是可接受的，但與產品功能無關的『嘲諷』方式在南韓掀起爭議。」這段影片下方也有各國網友留言質疑，「不敢相信妳是免費拿到手機、寫使用心得的人」、「WSJ一直都是蘋果忠實粉絲，難怪了」、「這段使用心得展現出惡劣的態度和新聞業敗壞」。