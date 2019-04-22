熱到見證奇蹟！他買鴨仔蛋「孵出20隻小傢伙」　倒地耍廢萌爆

▲越南天氣太熱敷出鴨仔蛋。（圖／翻攝自soha.vn下同）

國際中心／綜合報導

天氣逐漸來到夏天，不少東南亞國家氣溫卻已經飆到30度以上，不僅居民喊熱，就連食物的狀態也都被改變。日前一名越南在網路上發文提到，自己到市場買了「鴨仔蛋」要當加菜，沒想到實在耐不不住炎熱，鴨子們竟然就被孵化出來，晚餐變成「喜事」讓他相當傻眼。

一名越南網友在社群網站上發文，提到最近幾日越南西貢實在太炎熱，原本他買了一大袋的鴨仔蛋，放在廚房想要等個幾天在嘗鮮，沒想到過了幾天，卻聽到廚房有些騷動，進去一看發現這些鴨仔蛋已經孵化成真正的小鴨，並且到處在地上亂跑。

網友當下看到當場傻眼，這樣的故事在越南相當罕見，無奈的他最後只能將這一大袋的「小鴨仔」帶到公司，希望可以請同事幫忙看是「領養」或是有任何攤販、飼主需要可以賣給對方。

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▲鴨仔蛋孵化，當場嚇壞網友。

不少鄉民看到這則分享貼文後，開玩笑的表示，「那就不要吃鴨蛋，可以改吃鴨粥、鴨粉絲啊！」、「算是家有喜事，恭喜恭喜」、「一窩20多隻實在有些麻煩」、「小鴨在家逛大街的照片是有點可愛呢！」

越南鴨仔蛋，是當地相當有名的料理，比起台灣臭豆腐更加令外國人害怕又好奇。將孵了15～18天的雛鴨鴨蛋用開水煮熟，並且撬開蛋殼，加入鹽巴調味，雖說料理方式簡單，但只要蛋殼打開時，可以看到形體成形的鴨仔跟羽毛，還是讓人心頭一驚。