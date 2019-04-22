趕到飯店下秒爆炸！斯里蘭卡至少290死　開會遲到救他二度與死神擦肩

▲ 哈利斯錢德拉在限時動態中寫道，「如果我準時趕上早上的會議，現在可能已經死了。」（圖／翻攝自Instagram／bhanoob）

記者陳宛貞／綜合外電報導

斯里蘭卡21日發生連環恐怖攻擊，8起爆炸造成至少290人死亡、逾500人受傷，數字目前仍在攀升。一名年輕男子當天正前往飯店開會，因為遲到而幸運躲過爆炸，沒想到當他打算躲到另一家飯店時，進門前又有一顆炸彈爆炸，讓他再度驚險的與死神擦肩。

現年24歲的哈利斯錢德拉（Bhanuka Harischandra）是一家科技營銷公司創辦人，21日原定參加一場會議卻不慎遲到。當載著他的車駛入首都可倫坡的香格里拉豪華飯店（Shangri-La Hotel）時，一場爆炸剛剛發生。他馬上意識到事態有異，已經抵達會議場所的人也警告他，「不要進來，裡面不安全。」

儘管如此，車子還是停在飯店前。哈利斯錢德拉目睹爆炸後的慘況，有人被疏散、其他人則被拖走，到處都是鮮血和救護車。他稍晚受訪時表示，「當時現場陷入一陣恐慌，許久無法恢復。」

躲過一次爆炸以後，哈利斯錢德拉決定躲到他認為相對安全的肉桂大飯店（Cinnamon Grand Hotel）。但當車子將他送達，他下車準備走進飯店時，便聽見裡頭傳來轟天巨響。又有爆炸發生，煙塵都落在他的白色上衣上。

原先載著他的車子已經開走，哈利斯錢德拉便招了一輛嘟嘟車，和朋友在一家咖啡廳會合，確認彼此都是安全的。然而，現在放心還為之過早。

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▲▼ 爆炸當晚實施宵禁。（圖／達志影像／美聯社）





這場復活節恐攻是斯里蘭卡10年前的血腥內戰結束以來，傷亡最慘重的案件。許多斯里蘭卡人對長達26年的內戰記憶猶新，但對年僅24歲的哈利斯錢德拉來說，內戰結束時，他還只是個10幾歲的孩子，並未真正經歷戰火的兇殘，只感受到父母對生命安全的恐慌。如今，這樣的恐慌再度席捲他們的生活。

「對他們來說，這次的情況有點不同」，哈利斯錢德拉指出，「他們擔心這會引發種族間的對立與暴力。」他21日晚上和家人一起遵守宵禁，透露氣氛「非常緊張」。距離上次爆炸已經過去幾個小時，他衷心希望最糟糕的情況已經過去。

哈利斯錢德拉很高興能在社群媒體上看到人們踴躍捐血，隊伍幾乎看不見盡頭。他也在IG上轉發作家Yudhanjaya Wijeratne的貼文，其中呼籲，未來幾小時或幾天內，人們將接觸到各種假消息，指控這起事件是佛教徒、穆斯林或其他人所做，但真正的兇手是恐怖份子，「不要屈服於那些意圖分裂我們的人，將你的仇恨指向那些今天在酒店、教堂濫殺無辜的人。不管哪個政府官員胡言亂語、拒絕將他們繩之以法，你都要把矛頭指向他。與此同時，請禱告，但不要過度依賴思想和祈禱。」

另一方面，斯里蘭卡政府為避免製造恐慌及尊重罹難者，也封鎖Facebook、Whatsapp等社群軟體，防止假消息散布。總統顧問哈林德拉（Harindra Dassanayake）表示，這是政府單方面的決定，目的是擔心有關攻擊和仇恨言論的錯誤訊息可能會在網站上大量傳播，引發更多不必要的暴力。